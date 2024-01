La Eurocámara encarga a sus comités de Justicia y Economía que evalúen la Ley de Amnistía

El comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha sido escenario este martes de un nuevo enfrentamiento a cara de perro entre el PP y el PSOE, un choque que ha monopolizado el debate sobre las ocho quejas presentadas por plataformas y ciudadanos particulares contra la Ley de Amnistía, pactada por los socialistas con Junts y ERC a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.

Los peticionarios (entre los que se encontraban Rosa Díez, que fue jefa de la delegación del PSOE en la Eurocámara entre 1999 y 2004 y después fundó UPyD; así como Juan Carlos Girauta, que fue diputado y eurodiputado de Ciudadanos) denuncian que esta norma ponen en riesgo el Estado de derecho y la separación de poderes en España y reclaman la intervención de la UE para frenarla.

Tras el debate, el comité de Peticiones ha decidido mantener abiertas las quejas y solicitar dos informes sobre la Ley de Amnistía al comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (en coincreto a su grupo de trabajo sobre Estado de derecho); así como al comité de Asuntos Económicos por la inclusión del delito de malversación, según ha anunciado su presidenta, la popular Dolors Montserrat.

[La UE avisa: estará "muy atenta" a la tramitación de la amnistía y las comisiones del 'lawfare']

Además, la Eurocámara ha pedido a las autoridades españolas información sobre la tramitación parlamentaria de la norma de olvido penal y reclama a la Comisión de Ursula von der Leyen que mantenga al día al Parlamento sobre sus actuaciones en este expediente.

Estas decisiones se han adoptado con los votos a favor del Partido Popular Europeo, los liberales de Renew (al que pertenece Ciudadanos) y el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (al que está adscrito Vox). Los populares han pedido además el envío de una misión de la Eurocámara a España para examinar la Ley de Amnistía, que en caso de ser aprobada se retrasaría hasta después de las elecciones europeas de junio.

En contra han votado los socialistas y los verdes europeos (con intervenciones del BNG y de ERC), que acusan al PP -y en particular a Dolors Montserrat- de manipular políticamente el comité de Peticiones para atacar al Gobierno de Sánchez. El comité de Peticiones dispone de poderes muy limitados en este ámbito y sus decisiones tienen un carácter eminentemente político.

En el debate ha intervenido un representante de la Comisión Europea, que sí tiene competencias para determinar si la Ley de Amnistía vulnera la legislación comunitaria y, en su caso, tomar medidas contra España. El director responsable de Estado de derecho, democracia y derechos fundamentales, Julien Monsieur, ha explicado a los eurodiputados que, en su calidad de guardián de los Tratados, tiene el deber de llevar a cabo "un análisis exhaustivo, cuidadoso y objetivo".

El director responsable de Estado de derecho de la Comisión, Julien Monsieur, durante el debate de este martes en la Eurocámara Parlamento Europeo

No obstante, Monsieur ha repetido que Bruselas no elaborará su dictamen final hasta que la Ley de Amnistía se apruebe de forma definitiva en el Congreso. "Estamos analizando el proyecto de ley y siguiendo el procedimiento legislativo en España. Para finalizar nuestra evaluación, tenemos que basarnos en la ley tal y como sea aprobada, lo que todavía no ha ocurrido, para determinar su conformidad con la legislación de la UE", ha dicho el responsable de la Comisión.

"Eso significa determinar su conformidad con los valores fundamentales recogidos en el artículo 2 del Tratado, así como con las disposiciones aplicables de la legislación penal de la UE, incluyendo en materia de terrorismo, corrupción y protección de los intereses financieros de la UE. Esto es algo que nos tomamos muy en serio y que estamos siguiendo muy de cerca, pero en esta fase no puedo decir nada más", ha concluido Monsieur.

"La amnistía conculca todos los principios que supone la democracia y es contraria a la carta de derechos fundamentales de la Unión y, por lo tanto, es absolutamente necesaria la intervención de la Unión Europea para defender nuestros valores de democracia, igualdad, justicia y Estado de derecho. Está en juego el futuro de Europa", ha dicho la eurodiputada popular Rosa Estarás durante el debate de las peticiones.

"Dejen de utilizar el comité de Peticiones para atacar al Gobierno del España, dejen de insultar al Gobierno de España, dejen de hacer este tipo de teatrillo y sainete", les ha dicho al PP y a Vox la parlamentaria socialista Cristina Maestre. Maestre ha tachado de "insólito" que la Eurocámara debata una ley que todavía no se ha aprobado en España, lo que a su juicio supone "usurpar" el trabajo de las instituciones españolas. "Todos estos debates se sustancias porque no admiten la decisión soberana del pueblo español, que ha dicho claramente que prefiere una mayoría de progreso en España", ha concluido.

Sigue los temas que te interesan