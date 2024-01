Míriam Nogueras (Junts) al PSOE: "Nosotros estamos aquí por Cataluña, no por ustedes ni por el Reino"

El PSOE lleva desde el viernes pasado temiendo que Junts no vaya de farol, que verdaderamente no tenga intenciones de apoyar los tres decretos que se votan este miércoles en el Senado y que, a fin de cuentas, signifique acortar la legislatura y dar la peor de las bienvenidas al Gobierno de coalición. Y, por una vez, parece que no va a haber giro de última hora.

"Nosotros estamos aquí por Cataluña, no por ustedes ni por el Reino", ha señalado en la tribuna del Congreso (reunido excepcionalmente en la cámara del Senado) la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, advirtiendo. "Hagan los reales decretos con medidas sociales sin trampas y pactando con Junts y tendrán los votos de Junts. No podemos acompañarlos en este error suyo, pero están a tiempo de rectificarlo".

Así lo venía a decir también el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en los pasillos del hemiciclo para calmar los aires mientras Nogueras, dentro de la Cámara, helaba la piel de los socialistas. "Hasta el último minuto, hasta el último minuto", repitió ante un grupo de periodistas antes de entrar en el Pleno.

La votación de este miércoles es importante por varios motivos más allá de no decaer los planes del Gobierno. Se podría decir, como ha apuntado Nogueras, que la estabilidad de la legislatura está sujeta a los siete escaños de los independentistas, a sus compromisos con ellos y a la desconfiada y espinosa relación de conveniencia que mantienen desde el 23-J.

"Cuando Junts decíamos que no daríamos los votos a cambio de nada queríamos decir que no daríamos los votos a cambio de nada", ha resumido Nogueras. Sobre la "presión" a la que ahora pone el Gobierno por no aprobar, entre otras, la reedición del llamado escudo social, los de Puigdemont no perdonan que el Consejo de Ministros tramitase los decretos sin haberlos hablado antes con ellos.

En este sentido, Nogueras ha cargado contra el "café para todos" sin responder a la "singularidad" de Cataluña frente a otras comunidades, según ella. Esa singularidad significaría, a sus ojos, incentivar el retorno a Cataluña de las empresas que se fueron durante el procés (probablemente mediante incentivos fiscales) o bonificaciones al transporte público.

Mantener la incertidumbre hasta el último momento, o desdecirse en cuestión de minutos, es lo que menos preocupa a los catalanes. En Junts se ha adoptado una estrategia por la cual hay que mandar ciertos avisos al PSOE, en parte por la forma en la que se han tramitado los decretos y en parte por el fondo, para dejar claro cuál será su forma de proceder durante la legislatura.

El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar necesita los siete votos de Junts para aprobar los decretos. Tanto es así que los cinco votos de Podemos, también necesarios, prácticamente se dan por hechos si Carles Puigdemont levanta el pie del acelerador y da vía libre a los decretos de este miércoles.

Tres decretos ley que no han sido negociados con Junts y que otros socios de investidura urgen mejorar a través de su tramitación como proyectos de ley. Entretanto, los independentistas catalanes también ven peligrar la aplicación de la ley de amnistía en la norma vinculada a la Justicia, ya que podría permitir dejar en suspenso una causa judicial cuando se presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.

