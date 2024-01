El 67% apoya la cárcel para los referéndum ilegales y un 60% la disolución de los partidos que los organicen

La mayoría de los españoles, el 67,4%, está a favor de que la convocatoria de un referéndum de autodeterminación sea un delito que se castigue con penas de entre uno y cinco años de cárcel. Además, un 59,8% de la ciudadanía es partidario de disolver los partidos políticos que lo convoquen, tal y como defiende el Partido Popular.

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo registró la semana pasada una enmienda a la totalidad de la Ley de Amnistía en la que pedía dos puntos clave. El primero, establecer penas de cárcel para los convocantes de un referéndum. El segundo, disolver las organizaciones políticas que lo promovieran.

Aunque el asunto ha generado polémica incluso dentro de las filas del PP, lo cierto es que hay una amplia mayoría de ciudadanos que comparte ambas tesis, según el último barómetro de SocioMétrica realizado para EL ESPAÑOL.

Atendiendo a la primera de las propuestas, la de castigar a los convocantes del referéndum de autodeterminación, aquellos que votaron al PP el pasado 23-J respaldan sin ambages la medida de su partido: un 92,7% está a favor.

Si bien aquellos que votaron al PSOE en las pasadas elecciones se inclinan en contra, no se trata de una respuesta contundente. El 50%, exactamente la mitad, está en contra de lo propuesto por el PP, pero nada menos que el 38,7% de los votantes socialistas lo apoya.

El partido de Pedro Sánchez, que se apoyó para la investidura del actual presidente del Gobierno en formaciones como Junts y ERC, pero que en el pasado también apoyó medidas como la de la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña, es el que más duda: el 11,3% de sus votantes no sabe si estar de acuerdo o no con lo que propone el PP.

Sólo los votantes de Sumar son los que se muestran radicalmente en contra de la propuesta, con el 71,5% rechazándola. Y son los de Vox los que, en el otro lado de la balanza, más la apoyan, con el 98,1%, casi todos, a favor.

Sin embargo, se hace evidente que la propuesta de disolver los partidos que convoquen el hipotético referéndum es mucho más polémica y los apoyos bajan. El 59,8% de los españoles está de acuerdo. Si bien se trata de la mayoría, son más de siete puntos porcentuales de pérdida de apoyo con respecto a penalizar a los convocantes directos.

En el PP también baja el apoyo en este aspecto, aunque sigue siendo mayoritario, con el 84,5% a favor y el 13,7% en contra. El porcentaje en contra es más del doble que en la primera de las propuestas de los populares.

En esta ocasión, el PSOE ya no duda. Los indecisos caen al 4,5% y nada menos que el 72,1% se muestra en contra. Sólo el 23,4% se muestra a favor, una cifra que en el caso de Sumar baja al 8,7%, frente al rotundo 89,9% que está en contra.

Diferenciarse de Vox

Cuando el PP habló de disolver los partidos que participen en la convocatoria de un referéndum, desde el espectro de la izquierda política se criticó que los populares estaban asumiendo las tesis de Vox, que pide ilegalizar a los partidos independentistas.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, explicó entonces en rueda de prensa que "no se puede perseguir a nadie por sus ideas, pero sí por los actos delictivos que cometen". Los populares aseguraron que su medida no era como la de Vox porque no pedían penalizar las ideas, sino los actos.

Cuando el barómetro de SocioMétrica pregunta a los españoles que si les parece bien "que se ilegalicen los partidos que defiendan la independencia de una parte de España, tal y como propone Vox", la mayoría está en contra: un 56,8% lo rechaza, frente al 36,4% que está a favor.

Es llamativo, sin embargo, que entre los votantes del PP sí que hay una mayoría, aunque escueta, que aprueba las tesis de Vox. El 54,8% de los votantes populares está a favor de la medida, con el rechazo ubicándose en el 36,3%.

