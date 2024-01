Robles asegura que la misión de EEUU en el mar Rojo no está definida y España no participará

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este jueves durante su visita a la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, en la Base de Cerro Muriano, que "España nunca ha tenido miedo a participar en ninguna misión", pero que las misiones deben estar "definidas" para que el país participe, lo que a su juicio no ocurre con la operación en el mar Rojo que lidera Estados Unidos y en la que afirmó contar con el apoyo español.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que España se pudiera replantear participar en una operación en el mar Rojo, la titular de Defensa ha explicado que "no sabemos a qué misión se está refiriendo Estados Unidos", país que "en su momento anunció una misión en la que, sin contar con España, dijo que iba a participar España y otros países. Se ha visto que no sólo España, sino que otros países no están participando. Esa misión no está definida", ha insistido.

Robles ha añadido que España trabaja "en una misión, que es la misión Atalanta. Nosotros vamos a seguir trabajando en esa misión que nos parece una misión esencial y fundamental", pero ha descartado involucrarse en ninguna otra por el momento ya que "España en este momento es el país que en primer lugar participa en misiones de la Unión Europea", recalcando de nuevo que "en ningún caso Estados Unidos pidió la autorización de España para participar".

Moncloa y el Ministerio de Defensa sostienen que debe crearse "una nueva y específica misión, con alcance, medios y objetivos propios", en lugar de involucrar a la ya existente, concebida hace 15 años para luchar contra la piratería en el océano Índico, principalmente ante las costas de Somalia.

Robles ha aprovechado la ocasión para subrayar que España es un país cuyas Fuerzas Armadas "siempre están en los lugares y momentos más difíciles del mundo", y ha puesto como ejemplo que "en este momento tenemos 700 militares que están en un contingente en Líbano en una situación de muchísimo riesgo y España está ahí".

En este sentido, ha repetido que "España nunca ha tenido miedo a participar en ninguna misión, pero España precisamente porque tiene rigor, porque tiene seriedad, porque tiene profesionalidad, lo que quiere es que las misiones se definan y que ningún país, sea cual sea este país, le diga a España lo que tiene que hacer".

Estas palabras son muy parecidas a las pronunciadas hace unos días en las que Defensa aseguraba que "España es y será siempre, un aliado serio y fiable comprometido con la UE, OTAN y Naciones Unidas, como lo demuestran los 3.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que en este momento están en misiones de paz en distintos y complicados escenarios en el mundo. El compromiso de España y sus Fuerzas Armadas con la paz es total y absoluto".

Transparencia

Durante su visita en la Base de Cerro Muriano, la ministra ha pedido a los compañeros de los soldados fallecidos en maniobras todo el apoyo para esclarecer los hechos, recalcando que "si ha habido errores, se tienen que saber, se lo debemos al cabo, al soldado, y a sus familias" a la par que ha trasladado el pésame a las familias de Carlos León Rico y Miguel Ángel Jiménez Andújar

"Queremos que se esclarezca toda la verdad de lo ocurrido", ha remarcado la ministra de Defensa, quien ha instado a los compañeros de los fallecidos a que, "cuando declaren ante el juez, lo hagan sin reserva alguna", de modo que el juez pueda tomar "las decisiones correspondientes" y decir "qué fue lo que de verdad pasó".

Por su parte, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Amador Enseñat, que ha acompañado a la ministra a Córdoba, ha coincidido en la necesidad de "colaborar al máximo en la investigación" y "tomar todas las medidas para minimizar los riesgos en las instrucciones".

