Pedro J.: "Sánchez debe reunirse con Feijóo cada tres meses y no con Puigdemont prófugo"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha participado en la tertulia del programa de Telecinco La Mirada Crítica para analizar las últimas novedades de la actualidad política marcada por la reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez y la compra del Gobierno del 10% de Telefónica para evitar el control saudí en la empresa española.

Pedro J. Ramírez considera una "buena noticia" que el líder del PP haya aceptado reunirse con el presidente del Gobierno en los próximos días. Además, ha propuesto que se "institucionalice que al menos una vez cada tres meses el presidente y el líder de la oposición se reúnan".

"Si Sánchez tiene tanta disposición a reunirse con ERC, Junts y Bildu, pues también debería tenerla con el líder del PP de manera periódica porque representa a casi la mitad de los españoles", ha afirmado el director de EL ESPAÑOL.

No obstante, Pedro J. Ramírez ha mostrado su preocupación por la eventual reunión entre Sánchez y Puigdemont, confirmada por el propio presidente del Gobierno este martes. "Sánchez no debería reunirse con él mientras su causa no esté archivada, es decir, hasta que no se apruebe la Ley de Amnistía y el juez Llarena no haya desmontado los mecanismos de persecución judicial contra Puigdemont", ha sostenido.

Pedro J. Ramírez ha señalado que "ya son varias ocasiones en las que Junts demuestra tener la sartén por el mango", como cuando la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, "obligó a Sánchez a cambiar diálogo por negociación" en el pleno de investidura.

"Si Sánchez se reúne con Puigdemont mientras sea un prófugo de la Justicia, será un desdoro para el Gobierno y de alguna manera también un elemento de coacción sobre el poder legislativo, sobre lo que puedan votar los diputados en relación a la Ley de Amnistía y, por supuesto, sobre el Tribunal Constitucional y los tribunales que tienen que aplicar la medida de gracia", ha explicado el director de este diario.

"Sánchez no puede blanquear de antemano a Puigdemont", ha argumentado Pedro J. Ramírez.

Compra de Telefónica

Sobre la compra del 10% de Telefónica por parte del Gobierno con el objetivo de que Arabia Saudí no controle la empresa española -tras comprar el 9,9% en septiembre-, Pedro J. Ramírez ha afirmado que "la inversión del Estado va a ser muy rentable" debido al "proyecto extraordinario" y su "potencial".

Sin embargo, el director de EL ESPAÑOL cree que "había otros mecanismos para proteger la independencia de Telefónica frente a los saudíes". "El Ministerio de Defensa debería limitar su inversión al 4,9%, por ejemplo", ha afirmado.

"Con la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el 10%, el problema es que el remedio puede ser peor que la enfermedad porque podemos volver al capitalismo de Estados y a la época de un sector público intervencionista e incluso a tentaciones como la que ha expresado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián", ha explicado Pedro J. Ramírez.

Rufián ha afirmado este miércoles en el Congreso de los Diputados, antes de la sesión de control al Gobierno, que una opción positiva sería "nacionalizar" la empresa.

El director de EL ESPAÑOL ha destacado la figura del presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, al ser "el primero en 100 años de historia en ser elegido por mérito y no por afinidades políticas". "Si el Gobierno cae en la tentación de poner a personalidades afines en la cúpula, será desastroso porque será un mensaje intervencionista", ha concluido Pedro J. Ramírez.

