La UE liquida en 20 minutos y sin avances el debate sobre el catalán en la Presidencia española

El Consejo de Asuntos Generales de la UE ha liquidado este martes en apenas 20 minutos y sin avances reseñables el último debate sobre la oficialidad del catalán bajo Presidencia española, que concluye el 31 de diciembre.

En la discusión han intervenido alrededor de media docena de Estados miembros, que han insistido en que la petición española necesita más trabajo antes de adoptar ninguna decisión, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes diplomáticas.

En el último minuto, el Gobierno de Pedro Sánchez renunció a someter a votación su solicitud de incluir el catalán, el gallego y el euskera en el reglamento lingüístico comunitario -tal y como había exigido Carles Puigdemont a cambio de su apoyo- ante la evidencia de que no ha logrado reunir la unanimidad necesaria de sus socios europeos. La propuesta tendría un coste de 132 millones al año, que Sánchez se ha comprometido a sufragar con fondos nacionales.

El fracaso a la hora de alcanzar una decisión sobre el reconocimiento del catalán durante la Presidencia española tendrá consecuencias importantes. A partir de ahora, Sánchez ya no podrá usar la Presidencia para incluir el catalán en la agenda, sino que dependerá de Bélgica, que asume las riendas de la UE a partir del 1 de enero.

Durante este semestre, el Gobierno Sánchez ha usado sus prerrogativas a la hora de fijar la agenda para incluir esta solicitud en las cuatro últimas reuniones del Consejo de Asuntos Generales, aunque no hubiera ningún progreso. Un modo de actuar que ha provocado sorpresa y disgusto entre el resto de socios, que critican que se trata de un "proyecto particular" y no de interés europeo.

[Sánchez despedirá la Presidencia de la UE sin avances por conseguir la oficialidad del catalán]

En condiciones normales, las reformas legislativas sólo se elevan a nivel ministerial al principio de su tramitación, cuando se necesita una dirección política o cuando ya están listos para aprobar. Eso significa que la petición española podría pasar muchos meses sin volver al Consejo de Asuntos Generales (CAG).

"Esperemos que este sea el último CAG por un tiempo en el que tengamos que abordar este tema", señala un diplomático europeo. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que no se ha quedado en Bruselas para defender la propuesta española, minimizaba este lunes la falta de acuerdo y explicaba que a Irlanda le costó "dos años" lograr que la UE reconociera el gaélico como lengua oficial.

"Nuestra opinión sigue siendo la misma: necesitamos ver evaluaciones jurídicas y económicas antes de poder tomar una decisión. Así que no tengo noticias", ha explicado la ministra de Asuntos Europeos de Suecia, Jessika Roswall. "He visto la estimación de la Comisión y es mucho dinero", ha señalado Roswall al ser preguntada por los costes de la oficialidad del catalán en la UE.

Por su parte, el finlandés Anders Adlercreutz ha explicado que los servicios jurídicos del Consejo han elaborado una primera "opinión oral" sobre la solicitud española, que de momento tampoco ha servido para aplacar las dudas que tienen el resto de socios.

"Todavía quedan algunas cosas que deben clarificarse. Como regla general, vemos la diversidad de lenguas como algo bueno, algo que debe promoverse. Reconocemos las necesidades de la población catalana, pero queremos ver los detalles y analizar detenidamente las consecuencias que puede tener en el futuro", señala Adlercreutz.

El único país que ha expresado públicamente su apoyo a la petición de Sánchez ha sido Eslovenia. Su ministro de Asuntos Europeos, Marko Stucin, ha dicho que será "proactivo" a la hora de resolver las dudas sobre las "cuestiones legales y financieras" expresadas por el resto de socios.

En este sentido, la presidencia belga se ha comprometido a seguir trabajando sobre la solicitud española, prestando especial atención a los distintos análisis de las implicaciones jurídicas, políticas y prácticas solicitados por los Estados miembros, según las fuentes consultadas.

Sigue los temas que te interesan