Feijóo anuncia una comisión de investigación en el Senado sobre los pactos PSOE-Junts en Suiza

Para Alberto Núñez Feijóo, la sesión de este martes en el Congreso de los Diputados es la más aciaga desde que Tejero intentó dar un golpe de Estado. Durante la toma en consideración de la Ley de Amnistía, el líder del PP ha proclamado: "Esta tarde el Congreso de los Diputados se ha convertido en una Cámara triste y decadente, la más triste y decadente desde aquella del 23-F".

La medida de gracia que mandará al olvido los delitos que cometieron los responsables del procés, a juicio del primer partido de la oposición, es tan perjudicial para los españoles como aquella intentona golpista del 81: "Afecta a nuestros derechos y nuestra dignidad", ha defendido Feijóo desde la Tribuna del Hemiciclo.

El presidente de los populares ha decidido ser él, en primera persona, quien defienda el "no" de su grupo a la amnistía, "una humillación que España no merece". Además, ha cargado duramente contra el resto de puntos que figuran en los acuerdos de investidura que rubricó el PSOE con Junts y ERC.

En ese sentido, el líder popular ha avanzado que su formación constituirá en el Senado una comisión de investigación para esclarecer todos los detalles sobre las mesas de negociación con Junts en Suiza ante verificadores internacionales. "Si no nos dan toda la información de forma voluntaria, abriremos una comisión de investigación y no la cerraremos hasta saberlo todo", ha advertido.

Feijóo ha resumido con siete razones los motivos por los que su partido está en contra de la amnistía: "Esto es un fraude, es corrupción, es injustificable, va contra la convivencia, supone una regresión democrática, es contraria a la separación de poderes y es una humillación al pueblo español".

A cada instante, el jefe de la oposición ha recordado que antes de las elecciones generales, todo el PSOE, en bloque, rechazaba la impunidad para Puigdemont y el resto de encausados en el procés. Pero, ha relatado, "Pedro Sánchez perdió las elecciones y la única manera de seguir siendo presidente era otorgar" al independentismo "lo que fuese".

Según ha reflexionado Feijóo, el hecho de que la legislatura se estrene con una amnistía, y no con medidas para "aliviar las cargas de millones de familias que no pueden llegar a fin de mes", evidencia lo que incumbe a "los autodenominados progresistas". Esto es: "La prioridad que trae el PSOE es su propio interés, no hay más".

Sigue los temas que te interesan