"La encuesta no habla de las consecuencias de la amnistía": Sánchez obvia datos que le desautorizan

"De la encuesta del Grupo Prisa [sobre la Ley de Amnistía], me llama la atención que se habla sobre las motivaciones pero no sobre las consecuencias". Con estas palabras se ha referido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al estudio demoscópico publicado este lunes por el diario El País, que concluye -y titula en su portada- que "un 60% de los españoles considera que la amnistía es injusta y supone un privilegio".

Durante una entrevista en el programa Hoy poy hoy de Cadena SER, Sánchez ha obviado que la citada encuesta sí recoge las consecuencias que supone aprobar este alivio penal para los independentistas catalanes, ya que uno de los epígrafes del sondeo de El País lleva el siguiente encabezado: Consecuencias de la ley de amnistía. ¿En qué medida cree que las siguientes consecuencias serán positivas?.

Pero ninguna de las respuestas que aparecen bajo este punto apoyan el discurso de Moncloa de que la amnistía sirve para "normalizar la situación en Cataluña" y "mejorar la convivencia entre españoles", los dos grandes argumentos defendidos por Sánchez y sus ministros para respaldar la amnistía. Quizá por ello Sánchez ha decidido omitir estos datos al ser preguntado por la encuesta.

Pedro Sánchez, entrevistado en la Cadena Ser por Àngels Barceló, sobre la amnistía "es un paso que va a fortalecer la democracia española" CADENA SER

"Los promotores de la futura ley no están cosechando un gran éxito a la hora de defender sus hipotéticas consecuencias beneficiosas", se puede leer en El País. "Ideas como que la propuesta ya a trámite en el Congreso mejorará la convivencia entre el conjunto de comunidades autónomas, fortalecerá la democracia o recuperará el espíritu de consenso de la Transición solo logran la anuencia de alrededor de un 30% del electorado", prosigue el artículo.

Sin embargo, Sánchez ha evitado referirse a este punto de la encuesta. "Me llama la atención que se habla sobre las motivaciones pero no sobre las consecuencias. Yo las he explicitado: hay que hacer de la necesidad virtud", ha defendido. "Yo no tenía pensado la amnistía como el siguiente paso, pero es coherente con la política que llevo aplicando en Cataluña", ha continuado.

"Mismo debate con los indultos"

En general, para Sánchez los resultados de este estudio dibujan el mismo panorama político que al aprobar los indultos a los líderes independentistas condenados por el 1-O. "Es el mismo debate, incluso la derecha utiliza los mismos argumentos, que se rompe España, que yo me salto la Constitución, que lo hago por un interés personal", ha enumerado Sánchez, para zanjar que "hoy el PP ya no cuestiona los indultos ni el efecto benéfico que tuvieron sobre la normalización de la situación política".

Y, en particular, Sánchez se queda con un dato que le "llama la atención para bien". "Es la propiedad catalana la que en un 70% está pidiendo estas medidas de gracia, por eso digo que hay que mirar los efectos balsámicos que tuvieron los indultos", ha afirmado, si bien este dato no aparece por ningún lado en la encuesta del rotativo de Grupo Prisa.

