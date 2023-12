Los circunloquios de Sánchez: elude contestar a si Puigdemont debe responder ante la Justicia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha eludido contestar en una entrevista en la Cadena Ser a si el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, fugado de la justicia desde 2017, debe ser juzgado por los delitos de los que ha sido acusado en el marco del procés.

La presentadora de Hoy por Hoy de la Cadena Ser, Ángels Barceló, le ha preguntado a Sánchez si ya no cree que Puigdemont deba responder ante la Justicia española, a lo que el presidente del Gobierno ha contestado que "es un debate legítimo y es algo que se ha señalado a lo largo de los años y tiene una razón de ser, pero lo más relevante es que, entre todos, superemos lo que sucedió en 2017".

Sánchez sí ha afirmado que Puigdemont es un "prófugo de la Justicia". "Algunos de los actores de las negociaciones con Junts no viven fuera de España porque hayan decidido establecer su residencia en otro sitio, es porque uno con los que se negocia —Puigdemont— es un prófugo de la Justicia, no es un exiliado", ha argumentado Ángels Barceló. A lo que Sánchez ha contestado: "Evidentemente, yo no lo estoy poniendo en duda".

[Sánchez equipara su negociación con Junts en Suiza con una reunión de ETA en la etapa de Aznar]

Tras afirmar que es "evidente" que el expresidente de la Generalitat es un prófugo y que él "no lo pone duda", Sánchez ha seguido abogando por la amnistía concedida a los encausados por delitos en el marco del procés. "Pero mire, yo creo que hay dos dimensiones. La amnistía supone, de alguna manera, poner el contador a cero. Lo dije mucho con los indultos, que al final son una manera de llevarnos a ese punto, antes de 2017, en el que nos separamos. Ahora, es poner el contador a cero, pero no es poner la memoria a cero", ha explicado el líder del PSOE.

"Creo que hay lecciones que extraer de la crisis catalana, y una de las principales por las que abogo es la normalización y por la superación de los conflictos desde la política dentro del marco constitucional", ha explicado Sánchez. El líder socialista cree que "lo importante es el propósito que tienen las medidas" porque "antes o después, la amnistía y los indultos eran pasos que íbamos a tener que dar".

La presentadora de Hoy por Hoy volvió a argumentarle que con la amnistía, "a diferencia de los indultos, cuyos beneficiarios fueron juzgados y cumplieron penas" antes de recibir la medida de gracia, "ahora hay alguien que fue líder del procés -Puigdemont- que no va a responder ante la Justicia".

Sin responder directamente al argumento de la periodista, Sánchez ha explicado lo que ya se sabe, que "los líderes independentistas que fueron indultados también se van a ver beneficiados". "También funcionarios públicos que, incluso no comulgando con la tesis independentista, se vieron atrapados en un contexto histórico, como empleados públicos, para abrir puertas de los colegios en los que se votó el referéndum del 1 de octubre", ha aseverado Sánchez en su persistente esfuerzo por justificar la medida de gracia, aún en tramitación.

