Sánchez justifica reunirse con Puigdemont en Suiza porque el "Gobierno de Aznar" lo hizo allí con ETA

Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que PSOE y Junts se reúnan en Suiza está justificado porque el Gobierno de José María Aznar lo hizo también, en la ciudad de Zúrich, con la banda terrorista ETA. "El Gobierno de Aznar, y subrayo lo de Gobierno, se reunió con una banda terrorista para resolver una violencia que estaba dañando nuestra democracia", ha asegurado esta mañana el líder del Ejecutivo.

Sánchez se refiere a un encuentro que tuvieron en la ciudad suiza, en 1999, hace 24 años, algunos miembros de ETA con una delegación del Ejecutivo de Aznar. Se trató de una única conversación que no tuvo continuidad, el 19 de mayo, a la que acudieron los etarras Mikel Antza, Vicente Goikoetxea y Belén González Peñalba.

Por parte del Gobierno español acudió el secretario general de Presidencia, Javier Zarzalejos, el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, y el asesor personal de Aznar, Pedro Arriola. El objetivo del encuentro, que no era una negociación, era ver si ETA dejaba de matar.

[El PSOE también negociará en Suiza con ERC tras la "visita oficial" de Sánchez a Aragonès en Barcelona]

Sánchez ha usado esta reunión para justificar que el PSOE y Junts también se reúnan en Suiza, en su caso en Ginebra, durante la entrevista que ha concedido al programa Hoy por hoy en la Cadena Ser.

El presidente del Gobierno también ha reconocido que las reuniones se realizan en el extranjero "porque algunos de los actores no viven en España", en referencia a Carles Puigdemont. La periodista Àngels Barceló le ha recordado que si el expresidente de la Generalitat reside en el extranjero no es por decisión propia, sino porque es un prófugo de la Justicia española y le ha preguntado si ya no tiene que responder ante ella.

Sánchez ha dicho que "es un debate legítimo y es algo que se ha señalado a lo largo de los años y tiene una razón de ser, pero lo más relevante es que, entre todos, superemos lo que sucedió en 2017".

El presidente ha vuelto a reconocer que sacar adelante una Ley de Amnistía es algo que "no tenía pensado", pero que las elecciones del 23 de julio propiciaron un escenario en el que se hizo necesario ese esfuerzo para tener "un gobierno de coalición progresista". Eso sí, ha asegurado que la medida de gracia va en línea con "las política de normalización" que había aplicado para Cataluña en la pasada legislatura.

Un nuevo mediador

Durante la entrevista, el presidente del Gobierno ha anunciado que en las conversaciones con ERC, que también se celebrarán en Suiza, habrá un nuevo verificador distinto al conocido este fin de semana.

Este sábado, tras la primera reunión de Junts y PSOE tras la investidura de Pedro Sánchez, se conoció que ambas partes habían aceptado nombrar coordinador de los verificadores al diplomático Francisco Galindo Vélez. De origen salvadoreño, Vélez es un experto en guerrillas latinoamericanas.

[Un experto en la guerrilla de las FARC, el árbitro de la mesa secreta en Ginebra entre el PSOE y Junts]

Tal y como ha publicado este diario, ERC también tendrá su propia mesa de negociación, que se inaugurará ya en 2024, en Suiza. En esa, Sánchez ha dicho que "en principio, parece que no va a ser el mismo" que Galindo Vélez.

El presidente ha reconocido que su objetivo final es que no haya dos mesas, sino una misma en la que se puedan sentar tanto Junts como ERC, algo que los republicanos aceptan, pero los posconvergentes no. "Es prematuro y está muy verde", ha dicho Sánchez.

