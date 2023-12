La creciente sintonía entre Feijóo y Ayuso disipa la expectativa del PSOE de una crisis en el seno del PP

La creciente sintonía entre Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, confirmada de nuevo este domingo en la concentración organizada en Madrid contra la amnistía, robustece la alternativa del Partido Popular y aleja los fantasmas de una lucha interna por el liderazgo.

Una de las tesis del PSOE y de sus socios es que tras el fracaso de Feijóo en su propósito de alcanzar el poder, tanto en el PP como entre los votantes de este partido las miradas buscan otro candidato, y ahí es donde emerge la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Uno de los chistes recurrentes de Gabriel Rufián es que a Feijóo "se le está poniendo cara de Pablo Casado". Lo repitió en el Congreso durante la investidura fallida del presidente del PP, y fue muy celebrado en la bancada socialista.

Esta teoría comenzó a fraguarse la misma noche electoral de 23 de julio, cuando algunos simpatizantes del PP corearon "presidenta, presidenta" durante el discurso de Feijóo en el balcón de la calle Génova.

Cuando Ayuso, a finales de agosto, calificó de "bisoños" los intentos de buscar puntos de encuentro con el PSOE, se disparó la especulación sobre el enfrentamiento con Feijóo. "Estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron", había dicho la presidenta madrileña en un mitin en Collado Villalba en presencia del propio Feijóo.

[Feijóo ve "humillante que un experto en guerrillas latinoamericanas nos diga cómo tratar a Cataluña"]

Unos días después, Ayuso dijo en una entrevista con ABC que sus palabras no iban contra el presidente de su partido: "Lo de la bisoñez no era por Feijóo. No tendría el cuajo de decir que alguien que ha ganado cuatro mayorías absolutas y que en tan solo un año ha cambiado la situación del PP es bisoño".

Pero el runrún sobre los hipotéticos desencuentros entre ambos líderes seguía en los mentideros políticos.

Desde el entorno de la presidenta regional se ha deslizado que a Feijóo se le notaba el desconocimiento de Madrid y de la política nacional, y se le criticaba tanto por rodearse de su gente de confianza de Galicia, lo que contribuía a su aislamiento, como por dar más protagonismo en Génova al PP andaluz de Juanma Moreno que al PP madrileño.

De la misma forma, se criticó el discurso blando de Feijóo, pues su intento de atraer a votantes descontentos del PSOE podría dar sensación de debilidad y pasarle factura al partido.

Codo con codo

Sin embargo, con el paso de los meses, la realidad ha ido desmintiendo las especulaciones y disolviendo las desconfianzas. Feijóo y Ayuso han participado juntos en numerosos actos públicos y la sintonía es cada día más evidente. Ayer mismo estuvieron codo con codo, dialogando, sonrientes y mostrando complicidad en todo momento.

El líder del PP repite una y otra vez que su modelo es "extender a toda España" las políticas de Madrid, y en la reciente remodelación de la dirección ha incorporado a personas de confianza de Ayuso.

Paloma Martín, consejera madrileña de Medio Ambiente, dirige ya la vicesecretaría de Desarrollo Sostenible, y Noelia Núñez, diputada en el Congreso por Madrid, estrena la vicesecretaría de Movilización y Reto Digital. Ambas son de la confianza absoluta de Ayuso.

Feijóo también ha recuperado como portavoz adjunta a Cayetana Álvarez de Toledo, por quien Ayuso siempre ha mostrado gran simpatía.

Además, ha asumido un discurso más contundente y ha anunciado una oposición "proporcional" al "Gobierno radical" de Pedro Sánchez. Ya le ha dicho a Sánchez que, pese a las presiones, no negociará la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Los guiños entre Ayuso y Feijóo volvieron a repetirse en los mítines de ayer ante el Templo de Debod. La presidenta madrileña agradeció varias veces el trabajo del dirigente gallego y respaldó su empeño de seguir movilizando el partido y a los ciudadanos en contra del Gobierno. "Si hoy hubiera elecciones, ¿dónde estarían [los socialistas]?", dijo en su intervención. Feijóo le devolvió los elogios.

La esperanza del PSOE de que en el PP se cuestione el liderazgo de Feijóo y eso genere una crisis en el partido parece hoy disipada. Otra cosa es que convenga agitar ese fantasma para tratar de desgastar a Feijóo. Por eso, se seguirán mirando con lupa las declaraciones de Ayuso, que es la dirigente regional que más interviene en el debate nacional.

Este lunes, la presidenta madrileña volverá a ese escenario con motivo del homenaje a la Constitución, que se desarrollará en la sede de la Puerta del Sol. Por primera vez no ha invitado al titular del Ministerio de Política Territorial, con el argumento de que las veces que se convocó a Isabel Rodríguez declinó su asistencia. Por eso, el nuevo responsable del área, Ángel Víctor Torres, no podrá participar. Sí se ha previsto que intervenga en los discursos el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Sigue los temas que te interesan