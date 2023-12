Feijóo ve "humillante que un experto en guerrillas latinoamericanas nos diga cómo tratar a Cataluña"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este domingo la figura de Francisco Galindo Vélez, el verificador internacional que hará de árbitro en las conversaciones entre Junts y PSOE y cuya identidad se conoció este sábado.

Feijóo ha asegurado que no puede ser "un experto en guerrillas latinoamericanas el que nos tiene que decir cómo España trata a una de sus comunidades autónomas", en referencia a Cataluña.

Durante el acto del PP celebrado este domingo en el madrileño Templo de Debod, muy cerca de la calle Ferraz donde se ubica la sede del PSOE, Feijóo ha pedido "que cese este despropósito" que ha calificado de "humillante" y que Pedro Sánchez lleva a cabo para "comprar más tiempo para vivir en la Moncloa".

Tras celebrarse este sábado en Ginebra la primera reunión de Junts y PSOE tras la investidura de Sánchez, los socialistas dieron a conocer el nombre del salvadoreño Galindo Vélez como el coordinador de los verificadores. Diplomático de carrera, es un experto en guerrillas y fue embajador de El Salvador en Colombia durante el proceso de paz del Gobierno colombiano con las FARC, donde tuvo un papel activo.

Justo antes de Feijóo, ha tomado la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que también ha criticado la figura del verificador y ha dicho que todo ello deja a España "a la altura de las FARC". "Nos dejan como si fuéramos dos Estados", ha dicho, y ha criticado que "un comisario político desde fuera nos tenga que dirigir".

Más movilizaciones

El acto de este domingo ha sido convocado a las puertas del próximo 6 de diciembre, día de la Constitución, para defender la Carta Magna que, según los populares, está siendo atacada por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios.

Con una asistencia amplia, aunque difícilmente comparable con la asistencia de otras marchas convocadas por el PP en los últimos meses, Feijóo ha llegado rodeado de los suyos y mientras sonaba la canción People have de power, de Patty Smith. La gente tiene el poder, toda una declaración de intenciones.

Junto al presidente del PP y a Ayuso se ha visto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a Cuca Gamarra y a otros pesos pesados del partido como Miguel Tellado y algunos presidentes autonómicos.

"España está con su Constitución, España no está con el Gobierno porque el Gobierno está en contra de la Constitución y a favor de aquellos que no acatan la Constitución", ha asegurado Feijóo, que a lo largo de su discurso ha enarbolado el lema de "en nuestro nombre, no", que el público ha ayudado a corear.

