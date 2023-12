Moreno agita en la calle al andalucismo ante el pacto entre PSOE y Junts: "Sánchez está fuera de sí"

En la víspera de un nuevo día importante para el andalucismo, el Día de la Bandera, Juanma Moreno advierte que dará la batalla ante los pactos entre PSOE y Junts, que "genera diferencias" entre españoles, y ante un presidente del Gobierno que, dice, tiene tendencias cesaristas.

"Sánchez está fuera de sí, en un punto de cesarismo que le lleva a tomar decisiones que nada tienen que ver con una democracia consolidada como la nuestra", ha aseverado el presidente de Andalucía desde Sevilla.

Allí ha participado en una manifestación que llevaba por lema 'Yo defiendo Andalucía', convocada por el Foro Economía y Sociedad y respaldada por más de 200 agentes sociales, asociaciones y colectivos andaluces.

Entre ellas, el Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que han derivado en críticas a los pactos por el ataque, afirman, supone a la igualdad entre españoles.

"He querido estar porque considero que lo que está sucediendo en nuestro país no solamente agrava la situación de calidad institucional, no solamente rompe esa división de poderes, no solamente vulnera derechos, sino que está generando de una manera decidida una diferencia y desigualdad entre territorios y españoles", aseguraba Moreno a su llegada.

Junto a él, figuras institucionales como el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre. La fecha de la protesta, en la víspera del segundo día de la bandera que celebra la comunidad, ha adquirido tonos de reivindicación del andalucismo, que reclamó un 4 de diciembre de hace 46 años el autogobierno que se reconocía para otros territorios.

Moreno sostiene que es un asunto que "Sánchez ha vuelto a traer a la palestra" a raíz de sus pactos de investidura. "46 años después, cuando teníamos pensado que esto se había superado, Sánchez y sus pactos con Puigdemont nos lleva de nuevo a agravio territorial y a una diferencia entre españoles", ha apuntado.

Rodeado de banderas verdiblancas y rojigualdas y varios miembros de su gobierno, ha sido taxativo: "Desde Andalucía y yo como presidente voy a defender siempre la igualdad de españoles y por supuesto de los andaluces con cualquier otro ciudadano de nuestro país. Esto lo vamos a mantener vivo a lo largo de toda la legislatura".

También en la calle, ha agregado. Porque todo "es un disparate", especialmente las reuniones periódicas que se mantendrán en el extranjero para hacer seguimiento del cumplimiento de esos pactos.

"¿Qué pinta un relator? ¿Por qué no se negocian las cosas donde se tienen que negociar, que es en las cortes generales? ¿Por qué no se explica qué se está negociando, para qué, cuáles son los objetivos?", ha cuestionado, antes de exigir saber qué se negocia.

"¿Se está negociando un referéndum? ¿Nuevos derechos sobre un territorio? ¿Un cambio por la puerta de atrás de nuestro marco constitucional? Son cosas que no sabemos, pero que intuimos que se está hablando en esa mesa", ha asegurado Moreno.

La protesta de este domingo llevaba días calentándose. "Merecemos lo mismo que un catalán", o "quién nos iba a decir que íbamos a tener que volver a salir a la calle para decir algo tan sensato como que los andaluces no somos españoles de segunda" han sido algunas de frases lanzadas por el presidente andaluz esta misma semana en el debate del Estado de la Comunidad.

Su presencia ha dado más peso a la concentración, que ha contado con una variada participación. Desde el notario y ex vicepresidente del Parlamento de Andalucía Luis Marín Sicilia al deportista Salvador Ballesta, ex futbolista, entre otros clubes, del Sevilla FC, Málaga CF, Valencia CF y de la Selección Española.

Desde el cantante Juan Luis Calceteiro, componente de Cantores de Híspalis, a la presidenta de la Casa de Andalucía en Barcelona, Paquita Marín. "Nunca confundáis catalán con independentista", pedía esta última. La sensación de agravio sobrevolaba la manifestación, que ha reunido a 2.000 personas.

