Feijóo, sobre las palabras de Óscar Puente: "Se ha cargado toda la exposición de motivos de la amnistía"

Las últimas declaraciones de Óscar Puente, reconociendo que el PSOE nunca hubiese planteado una amnistía de no necesitar Pedro Sánchez los votos de Carles Puigdemont para su investidura, son concluyentes para Alberto Núñez Feijóo. Según ha expresado este sábado el líder popular, el flamante ministro de Transportes "se ha cargado toda la exposición de motivos de la ley".

El Gobierno, desde hace semanas, viene defendiendo con ahínco que la medida de gracia está repleta de bondades para España. Según dicen en la Moncloa y en Ferraz, servirá para pacificar la situación Cataluña, para enterrar una etapa de división y enfrentamiento, y, sobre todo, para devolver a la senda del diálogo y la multilateralidad a aquellos que hicieron estallar la legalidad vigente con una consulta ilegal hace ahora seis años.

Sin embargo, el nuevo titular de Transportes dejó claro esta semana que el borrado de los delitos que cometieron los líderes independentistas durante el 1-O, en realidad, sólo se planteó tras la derrota de Sánchez en las urnas de julio y la necesidad de contar con los votos de Junts y ERC para seguir en el poder. Después, consciente de la imprudente revelación, Puente matizó con una comparación "chusca" que la amnistía era como un embarazo no deseado: "En 6 meses nos casaríamos igual".

Este sábado, Feijóo, al hilo de la polémica, ha criticado con dureza: "Al reconocer que si no necesitasen los votos del independentismo no la aprobarían, reconoce lo que todos sabemos, que la convivencia es una excusa falsa; que el PSOE ha comprado los votos de Junts a cambio de impunidad y que ha cedido en todo lo que pide el independentismo".

En el congreso del PP de La Rioja, Feijóo ha recordado una vez más las contradicciones de Pedro Sánchez con el independentismo, ya que "se negaba a los indultos y los aprobó; se negaba a la amnistía y ha registrado la ley; y se negaba al mediador y ahora lo defiende". Lo siguiente, ha asegurado, "será el referéndum". "Ya se lo piden y caerá, como ha caído todo, en la próxima votación que necesite", ha agregado.

Crisis con Israel

Sobre el pacto del PSOE con Junts, el líder de la oposición se ha preguntado quién va a pagar las reuniones con el mediador internacional en Suiza. "Supongo yo que no las pagaremos los españoles, que el coste de despedazar las instituciones no lo tendremos que pagar con nuestros impuestos", ha censurado antes de recalcar que España "no merece un presidente humillado cada día, dispuesto a cederlo todo para seguir un tiempo más".

Al margen de la política nacional, Feijóo también se ha pronunciado hoy sobre la crisis diplomática que se ha desatado entre Israel y España estos días, a raíz de la visita de Sánchez por Oriente Próximo. "Ha ido allí sin consensuar con nadie, rompiendo la mayoría de la Unión Europea y de la OTAN, a plantear una propuesta unilateral porque se lo exigen los socios minoritarios que le han hecho presidente", ha censurado el líder de la oposición.

En su opinión, la primera gira del presidente tras su reelección ha sido "un error", en "el momento, en el lugar, en las formas y en el contenido". La diplomacia, ha reprochado Feijóo, "no es viajar a un país en guerra a sembrar discordia".

