La ministra de Igualdad se desmarca de la Ley Trans de Montero al apoyar a las feministas clásicas el 25-N

La nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, acudirá este sábado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, a la manifestación convocada a las 12:00 horas en Madrid por el Movimiento Feminista de Madrid -abolicionista de la prostitución y contrario a la Ley Trans-, según ha confirmado Europa Press. Redondo acudirá acompañada de otras compañeras socialistas.

La nueva responsable de Igualdad se inclina en una de sus primeras acciones por respaldar una de las dos corrientes en las que se ha dividido el feminismo en España, ya que la Comisión 8M -defensora de un feminismo más diverso y amplio que incluye el apoyo a la Ley Trans y el debate sobre la prostitución- ha convocado una marcha a las 18:00 horas en la capital, a la que ya ha confirmado su asistencia Irene Montero con el anterior equipo del ministerio.

Ana Redondo mantiene así la tradición del PSOE de acudir a la marcha convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, un feminismo más clásico y de que es fiel defensora Carmen Calvo. Mientras, la Comisión 8M ha decidido convocar una manifestación unitaria en Madrid a la hora a la que tradicionalmente la celebraba el Movimiento Feminista, que al ser sábado, ha preferido no hacer su marcha coincidente y llevarla a acabo al mediodía.

Irene Montero irá a la del Comisión 8-M

La manifestación convocada por la Comisión 8M tendrá lugar el sábado en Madrid a las 18:00 horas y saldrá de Atocha, mientras que el Foro de Madrid Contra la Violencia a las Mujeres ha convocado otra a las 12:00 horas entre las calles Alcalá y Gran Vía. Así, de nuevo, este 25 de noviembre las dos corrientes del feminismo imperantes en España marcharán separadas en Madrid.

El año pasado, ambas corrientes ya celebraron separadas el 25-N, pero fue el movimiento considerado como feminismo más clásico el que acaparó la atención de la marcha principal en Madrid. Así, bajo el lema 'El machismo mata, viola, explota y borra a las mujeres, ¡Basta ya!', la marcha arrancó a las 18.30 horas desde la confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía y terminó en la Plaza de España. Miles de personas marcharon entonces al grito de 'Irene Montero, dimisión'.

El PSOE, incluidas varias ministras, acudió a la manifestación convocada por estas organizaciones que ya en 2021 había lanzado lemas en contra ministra, como "No se ve, dónde está, la ministra de Igualdad", "Nuestra ministra no es feminista", o "Ser mujer no es un sentimiento", esta última en relación a la Ley Trans.

Por su parte, la Comisión 8M convocó diferentes movilizaciones en la capital a nivel de barrios bajo el lema "Frente a la cultura de la violencia, los feminismos son nuestra respuesta".

División en el feminismo

Desde la división de las marchas en 2021, hasta ahora, las feministas consideradas clásicas se habían hecho con la celebración del 25-N mientras que la Comisión 8M reinaba en las celebraciones del 8M, en las que la manifestación principal en la capital es convocada por las defensoras de un feminismo más amplio. El año pasado, sin embargo, el protagonismo de las dos marchas empezó a igualarse ya que, según datos de la Delegación del Gobierno, unas 10.000 personas acudieron a la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, frente a las 17.000 que lo hicieron a la de la Comisión 8M.

En todo caso, son cifras muy inferiores a los de los años en los que la marcha era unitaria, en las que llegaron a manifestarse hasta 350.000 personas. La escisión se produjo a partir del 8M de 2022.

Defiende la Ley del Sólo Sí es Sí

Ana Redondo, ha defendido que la Ley del Sólo Sí es Sí es "una buena ley que pone el foco en el consentimiento y le dice a las mujeres 'estáis a salvo'", y ha justificado su modificación diciendo que la "técnica legislativa es a veces fastidiada".

En su primera rueda de prensa tras ser nombrada titular de Igualdad, en el marco de la reunión informal ministerial de Igualdad auspiciada por la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, Redondo ha aseverado que la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, impulsada por el equipo de Irene Montero, nació de la "ola de indignación feminista" ante la "terrible" violación grupal de los sanfermines de 2016. "Y eso afloró en una buena ley", ha sostenido.

"La ley del solo sí es sí protege a las mujeres y en ese sentido hay que implementarla y ser conscientes de que necesitamos recursos para que la protección sea lo más amplia y extensa", ha añadido.

