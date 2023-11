El PP pone la estelada tras la imagen de los nuevos ministros y el PSOE lo tacha de "burdo montaje"

La guerra fría entre el PP y el PSOE estalla, también, en las redes sociales. Los populares han difundido este miércoles en la red social X un montaje fotográfico, en el que ha colocado una gran bandera independentista tras la imagen del primer posado del presidente Pedro Sánchez con sus nuevos ministros.

En tono humorístico, el PP ha incluido también en la fotografía al fugitivo de la Justicia Carles Puigdemont, al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, como si se incorporaran al Consejo de Ministros.

En la imagen aparece, por último, la silueta de un personaje anónimo, al que el PP identifica como el "mediador internacional" (en realidad, van a ser cuatro) que durante los próximos meses va a tutelar las negociaciones del PSOE con Carles Puigdemont en el extranjero.

El líder de Junts ya ha anunciado que planteará en dicha negociación la celebración de un referéndum de independencia, el diseño de un nuevo sistema de financiación para la Generalitat (quiere que gestione el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña) y el traspaso de nuevas competencias como las de inmigración.

El director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, ha reprochado a los populares que se burlen del nuevo Gobierno con un "burdo fotomontaje".

"Espero que todos los que hablaban de la IA, de las fotos falsas y de otras cuestiones muy interesantes", ha escrito Antolín en la misma red social, "salgan hoy en tromba a denunciar este burdo fotomontaje realizado de forma artificial, aunque no con inteligencia". El PP ha optado entonces por borrar su tuit.

El jefe de comunicación del PSOE aludía a las críticas que recibió el pasado sábado, por difundir una imagen generada por Inteligencia Artificial (sin advertir de ello), para caricaturizar a los manifestantes que desde hace más de dos semanas acuden cada noche a protestar contra la amnistía ante la sede socialista de Ferraz.

Entre quienes reprocharon entonces a Ion Antolín su actitud se encuentra la eurodiputada Maite Pagazaurtundua, quien le advirtió: "No puedes utilizar la manipulación de imágenes por IA. Cuánto más poder, más responsabilidad tienes en los procedimientos de lo que defiendes o denuncias. Esto que has hecho abre una nueva caja de Pandora. No eres un particular".

Pagazaurtundua anunció que pondría este hecho "gravísimo" en conocimiento de los diputados del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y Europol, "para los efectos oportunos".

Antolín respondió airado que "la realidad cada noche es mucho más violenta e intolerable que lo que se ve en mi viñeta", escribió dirigiéndose a la eurodiputada, "¿va a denunciar las más de 100 sedes del PSOE vandalizadas? ¿Las agresiones? ¿Que los trabajadores de Ferraz tengan que salir antes y no poder acudir a la sede? ¿Que personas que llevaron escolta por la amenaza de ETA la lleven por hoy la amenaza de los ultras?".

"Esto está ocurriendo en su país, Maite, cada noche, cada día", siguió relatando el director de comunicación del PSOE, "¿y le preocupa una viñeta bastante más prudente que la realidad? Denuncie lo que le acabo de relatar. Llévelo a todas esas instituciones de las que habla. Denuncie las esvásticas que aparecen en las sedes del PSOE pintadas cada mañana (...) Y denuncie, sobre todo, a todos los que guardan silencio. Y cuando haga eso, venga, y dé las lecciones que quiera. Hasta entonces, ninguna".

La eurodiputada Maite Pagazaurtundua, a la que aleccionó así el jefe de prensa del PSOE, es hermana de Joseba Pagazaurtundua Ruiz, jefe de la Policía Local de Andoain que fue asesinado por la banda terrorista ETA en febrero de 2003 de cuatro tiros a bocajarro.

