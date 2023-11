El 'dircom' del PSOE tuitea un montaje hecho con IA para criminalizar las protestas en Ferraz

Ion Antolín, el director de comunicación del PSOE a nivel nacional, ha compartido en su perfil oficial de Twitter una polémica imagen creada con inteligencia artificial (IA) para criminalizar a los manifestantes que, desde hace medio mes, se congregan en la madrileña calle Ferraz, frente a la sede nacional del Partido Socialista.

En el montaje, pueden verse a decenas de hombres y mujeres golpeando unas vallas de seguridad, gritando, con gesto muy agresivo, y rodeados de banderas de España.

Decenas de usuarios de la red social le han recriminado que publique dicha imagen sin advertir de que se trata de un montaje creado por IA y no de una fotografía real de las concentraciones que, cada noche, se producen en Ferraz. Tal y como ha informado EL ESPAÑOL, en varias jornadas, los antidisturbios de la Policía Nacional han efectuado cargas y el cómputo total de detenidos supera los 40.

Especialmente, tras la presentación de la proposición de ley que amnistiará los delitos cometidos por líderes del procés —y que, previsiblemente, supondrá el archivo de las causas judiciales por terrorismo vinculadas al secesionismo catalán— y pocas horas después de que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno gracias a los votos de Junts.

"Abre la caja de Pandora"

El polémico tuit de Antolín fue publicado al filo de la noche de este sábado. Entre otros, ha sido criticado por la eurodiputada liberal Maite Pagazaurtundua.

"No puedes utilizar la manipulación de imágenes por IA. Cuánto más poder, más responsabilidad tienes en los procedimientos de lo que defiendes o denuncias. Esto que has hecho abre una nueva caja de Pandora. No eres un particular", le ha afeado.

A juicio de Pagazaurtundua, se trata de un hecho "gravísimo". Por ello, ya ha anunciado que lo trasladará a la Comisión Europea y a la agencia policial Europol "a los efectos oportunos". En Bruselas, la UE aún estudia cómo obligar —de aprobarse— a que las imágenes generadas con IA deben advertir de que se trata de montajes, no de fotografías reales.

No puedes utilizar la manipulación de imágenes por IA. Cuánto más poder, más responsabilidad tienes en los procedimientos de lo que defiendes o denuncias. Esto que has hecho abre una nueva caja de Pandora. No eres un particular. https://t.co/ikS6h8nCfp — Maite Pagazaurtundúa (@maitepagaza) November 19, 2023

"Pero, ¿esto de verdad lo está diciendo en serio cuando la realidad cada noche es mucho más violenta e intolerable que lo que se ve en mi viñeta?", le ha contestado Antolín. "¿Va a denunciar las más de 100 sedes del PSOE vandalizadas? ¿Las agresiones? ¿Que los trabajadores de Ferraz tengan que salir antes y no poder acudir a la sede? ¿Que personas que llevaron escolta por la amenaza de ETA la lleven por hoy la amenaza de los ultras? Esto está ocurriendo en su país, Maite, cada noche, cada día. ¿Y le preocupa una viñeta bastante más prudente que la realidad?", ha insistido el dircom del PSOE.

"Denuncie lo que le acabo de relatar. Llévelo a todas esas instituciones de las que habla. Denuncie las esvásticas que aparecen en las sedes del PSOE pintadas cada mañana. Llame a esas personas. Pregúnteles como se sienten, como ha cambiado su vida por el acoso y las amenazas. Y denuncie, sobre todo, a todos los que guardan silencio. Y cuando haga eso, venga, y dé las lecciones que quiera. Hasta entonces, ninguna", finalizaba su respuesta.

🚨🚨IMAGEN GENERADA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL 🚨🚨

(No se enfade nadie) pic.twitter.com/IsJSkDss2n — Ion Antolín Llorente (@ionantolin) November 19, 2023

Posteriormente, Antolín ha colgado en su perfil una segunda imagen creada por IA. "IMAGEN GENERADA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL (No se enfade nadie)", advertía, en esta ocasión, tras haberle sido recriminada su actitud en el caso anterior. Este nuevo montaje presenta a un grupo encapuchados increpando a un periodista, que graba la escena con una cámara.

Sigue los temas que te interesan