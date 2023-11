EN DIRECTO | Debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dicho este miércoles que está a la espera de que los servicios jurídicos de la Comisión Europea analicen en detalle la ley de amnistía pactada por el PSOE con Junts y ERC para garantizar la investidura de Pedro Sánchez, al tiempo que ha querido dejar claro que cuando requirió información al Gobierno no expresó "ninguna preocupación" por el contenido sino conocer sus detalles.

"No he expresado ninguna preocupación, sólo he pedido recibir el texto, ahora está hecho. Evaluaremos y emprenderemos un diálogo con el Gobierno español", ha indicado el liberal belga en declaraciones a la prensa en Bruselas, al ser preocupado por sus dudas respecto al proyecto de ley.