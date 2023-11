Pedro Sánchez insiste en la UE con la oficialidad del catalán para disfrazar la falta de avances

El Consejo de Asuntos Generales de la UE (que reúne a los ministros de Asuntos Europeos de los 27 Estados miembros) vuelve a discutir este miércoles, por tercera vez consecutiva y de nuevo sin perspectivas de acuerdo, la petición del Gobierno de Pedro Sánchez de reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales comunitarias. La reunión coincide con la primera jornada de la sesión de investidura de Sánchez, que necesita los siete votos de Junts per Catalunya para ser reelegido.

La presidencia española ha decidido incluir de nuevo esta solicitud en la agenda del encuentro, pese a ser plenamente consciente de que no se adoptará ninguna decisión porque no ha habido ningún avance desde el último debate el 24 de octubre. El informe de impacto presupuestario encargado a la Comisión ni siquiera ha empezado a elaborarse y el tema tampoco se ha discutido en el nivel preparatorio técnico, según explican a EL ESPAÑOL varias fuentes europeas.

La inclusión del catalán en el reglamento lingüístico de la UE era uno de los pagos adelantados que había exigido Carles Puigdemont a Sánchez a cambio de la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso. "Al igual que en las dos ocasiones anteriores, el motivo para incluirlo en el orden del día es puramente de política interna", señala un diplomático comunitario.

Normalmente, las iniciativas legislativas sólo se debaten a nivel ministerial en el momento de su presentación, cuando hay un escollo importante que necesita una intervención política para resolverse o cuando están listas para aprobarse. El resto de la tramitación se realiza en grupos de trabajo técnicos.

Sin embargo, la presidencia española ha decidido incluir el reconocimiento del catalán en la agenda del Consejo de Asuntos Generales del 15 de noviembre para "hacer balance de los avances realizados", según consta en el orden del día.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que no ha habido progresos desde la anterior reunión del Consejo de Asuntos Generales. "Todavía quedan bastantes interrogantes sin responder. Aún hay cuestiones legales, prácticas, organizativas y financieras que nos gustaría que se discutieran a nivel de expertos, lo que no ha ocurrido hasta ahora", apunta otro diplomático.

En el encuentro de octubre en Luxemburgo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, prometió presentar una nueva propuesta corregida para tener en cuenta las objeciones del resto de socios. En particular, para dejar por escrito que el del catalán es un "caso único" que no podrá ser utilizado como precedente por otras lenguas regionales o minoritarias europeas. Pero este nuevo texto no ha sido circulado todavía.

Además, la presidencia española encargó a la Comisión de Ursula von der Leyen un informe detallado sobre los costes que tendría la inclusión del catalán, el gallego y el euskera en el reglamento lingüístico de la UE. Pero este estudio ni siquiera ha empezado a elaborarse.

"Puedo confirmar que la presidencia española ha transmitido una solicitud a los servicios de la Comisión para que analicen los costes relacionados con una posible inclusión de las tres lenguas en la lista de lenguas oficiales de la UE. La Comisión está dispuesta a coordinar el trabajo que todas las instituciones tendrían que realizar para preparar una declaración financiera sobre los costes", ha explicado a este periódico un portavoz de la Comisión.

"Todavía no hemos visto una evaluación de impacto completa como solicitó el Consejo y como prometió la presidencia española", señala una de las delegaciones que desde el principio ha sido más crítica con la petición española.

¿Al forzar un debate sobre el catalán en todas las reuniones del Consejo de Asuntos Generales, está abusando el Gobierno de Sánchez de las prerrogativas de las que goza por ostentar la presidencia de turno de la UE? "Abusar es un poco fuerte. Pero digamos simplemente que este no es un tema en el que el resto de Estados miembros tengan un interés particular y, sin embargo, ha estado en la agenda de tres reuniones consecutivas", responde uno de los diplomáticos consultados.

La novedad del debate de octubre en Luxemburgo fue la oposición radical expresada por Letonia y Lituania contra el reconocimiento del catalán. Tradicionalmente, los países bálticos se encuentran entre los Estados miembros más comprensivos con las reivindicaciones de los independentistas y los propios líderes separatistas los consideran como un modelo a seguir. Al mismo tiempo, tienen importantes comunidades rusohablantes, lo que les hace vulnerables al riesgo de un efecto contagio si se reconoce el catalán como lengua oficial de la UE.

En el bando contrario. Portugal, Grecia, Chipre y Eslovenia son los países más comprensivos con la petición española. Cualquier modificación del reglamento sobre las lenguas oficiales de la UE requiere el apoyo unánime de los 27 Estados miembros.

