Laura Borràs: "¿He sido víctima de 'lawfare'? Sí. ¿Debe entrar en la ley de amnistía? También"

Laura Borràs fue consejera de la Generalitat, diputada en el Congreso y presidenta del Parlament catalán. A día de hoy es una de las principales dirigentes de Junts per Cataluña. Sin embargo, no ostenta ningún cargo público porque un juez, el pasado mes de marzo, la condenó a cuatro años y medio de prisión por un caso de corrupción en la Institución de las Letras Catalanas, lo que forzó su cese como segunda autoridad de la comunidad catalana.

Ahora, después de que su formación haya conseguido que el PSOE acepte amnistiar a todos los responsables del procés, asegura que ha sido "víctima de lawfare", es decir, de una persecución judicial por sus ideas políticas. De ahí que, en una entrevista con El Nacional, haya reivindicado que su caso debe entrar en la medida de gracia de la que se verán beneficiados sus compañeros huidos de la justicia, entre otros muchos implicados en los hechos relativos al referéndum ilegal del 1-O.

"¿He sido víctima de lawfare? Sí. ¿Debe entrar en la ley de amnistía el lawfare para que sea omnicomprensiva y reparadora? También", subraya la dirigente independentista durante la citada entrevista, en la que también desvela que la verificación internacional acordada con el PSOE para esta legislatura será secreta y sólo se conocerá el nombre de su coordinador.

[Junqueras reivindica junto a Otegui y el Sinn Féin "un referéndum para Cataluña y Euskal Herria"]

Al igual que los principales negociadores de Junts, Borràs, que ha estado presente en los encuentros en Bruselas con dirigentes socialistas, se jacta de que Pedro Sánchez ha amarrado su investidura con un acuerdo en el que una parte cede a todas las exigencias de la otra. Según presume la expresidenta del Parlament, el PSOE ha tragado con cada coma que Junts ha puesto encima de la mesa.

"Ahora empieza una nueva etapa en la que se sigue trabajando y que ha provocado un giro —que yo digo un giro copernicano— porque el PSOE se ha movido en el reconocimiento de determinadas cosas que tres meses antes (ya no hablamos ni de un año, ni de tres ni de seis, sino tres meses antes) parecía imposible que estuviera asumiendo, y lo está haciendo. Sabemos que lo hace por necesidad, no lo hace por convicción", recalca.

La negociación del referéndum

La política independentista defiende que uno de los puntos en los que ha habido consenso entre socialistas e independentistas ha sido el referéndum de autodeterminación para Cataluña, que empezará a negociarse a partir de este mes: "Tendremos que ver cuál será la justificación del gobierno del Estado, que considera que hay otros mecanismos de acuerdo". En cualquier caso, su partido no renuncia a la "unilateralidad", que, añade, podría "ser avalada incluso por un observador internacional".

Sobre la estabilidad de la legislatura de Sánchez, Borràs asegura que los diputados de Junts sólo han comprometido sus apoyos para la investidura. El resto, prosigue, "vendrá determinado por el avance" en sus "reivindicaciones". En otras palabras: llegado el momento, el partido de Puigdemont no tendría impedimento incluso en apoyar una moción de censura contra Sánchez si éste no cumple con la palabra dada.

En cuanto a la amnistía a los responsables del procés, cuyo contenido todavía se desconoce, Borràs ha señalado que la intención es que se recoja el término de "lawfare" que tanta crítica ha suscitado entre asociaciones de jueces, fiscales y abogados; porque viene a acusar a la Justicia de actuar contra determinadas personas por fines políticos. "Los especialistas están trabajando para que quede recogido de la manera tecnicojurídica que lo permita reconocer", reconoce la dirigente de Junts.

En ese sentido, Borràs vincula su condena por corrupción con la llamada guerra judicial: "Yo he tenido un juicio sin garantías, donde si yo hubiera querido llegar a acuerdos habría podido hacerlo. No se trata de hablar de situaciones personales, se trata de reparar todo aquello que se ha sufrido y el lawfare es uno de estos aspectos. ¿Yo la he sufrido? Sí. ¿El lawfare tiene que entrar en la amnistía para que sea omnicomprensiva y reparadora? También".

Sigue los temas que te interesan