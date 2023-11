Puigdemont y 11 más: quién es quién entre los nuevos investigados por el "terrorismo" de Tsunami

Los once imputados a los que el juez Manuel García-Castellón ha citado a declarar, junto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, por su presunta implicación en la organización del Tsunami Democràtic podrían beneficiarse también de la amnistía, si prospera el acuerdo de investidura que el PSOE intenta cerrar con Junts.

Entre ellos se encuentran la secretaria general de ERC, Marta Rovira (que se encuentra huida de la Justicia en Suiza); el editor Oriol Soler, el exconseller de Gobernación de la Generalitat Xavier Vendrell (que fue miembro de la organización terrorista Terra Lliure) y el historiador Josep Lluís Alay, que ha sido el jefe de gabinete de Puigdemont en Waterloo y su enlace con agentes del Kremlin.

Estos son los principales hechos que el juez instructor de la Audiencia Nacional les imputa en el diseño y organización del Tsunami, que promovió altercados multitudinarios en octubre de 2019, tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O.

Marta Rovira Vergés

Marta Rovira es secretaria general de ERC desde 2014. Huyó de España en marzo de 2018 y se instaló en Suiza, tras prestar declaración ante el Tribunal Supremo, imputada por el delito de rebelión por su participación en el referéndum ilegal del 1-O. Ha sido diputada en el Parlament durante seis años, desde 2012 a 2018.

La Guardia Civil considera que ejerció labores de "coordinación" para impulsar las movilizaciones multitudinarias alentadas por el Tsunami. En uno de los mensajes intervenidos, Rovira mostró su alegría por el éxito del llamamiento realizado por el Tsunami para colapsar el aeropuerto de El Prat: "¡Felicita a todo el mundo de mi parte!"

Oriol Soler Castanys

El empresario Oriol Soler ha sido el fundador del diario independentista Ara y editor de otras publicaciones como Sapiens, también situada en la órbita soberanista. Un mes después del referéndum del 1-O, fue sorprendido visitando en la Embajada de Ecuador en Londres a Julian Assange, que había impulsado en las redes sociales campañas de apoyo al proceso de independencia de Cataluña.

La Guardia Civil considera que Oriol Soler era el encargado de tomar las decisiones de comunicación estratégica del Tsunami y entabló numerosos contactos para lograr que sus acciones tuvieran la mayor repercusión posible en los medios.

Xavier Vendrell Segura

Xavier Vendrell fue conseller de Gobernación en el Tripartito de Pasqual Maragall en 2006, por designación de ERC. Con anterioridad, entre 1989 y 1991, había cometido varios atentados con explosivos como miembro del grupo terrorista Terra Lliure. En la actualidad es asesor del presidente Gustavo Petro, quien le ha otorgado la nacionalidad colombiana. La Guardia Civil señala en sus informes que Vendrell "ejerció labores de coordinación o de búsqueda de apoyo entre la plataforma Tsunami y ciertas personalidades políticas del entorno independentista".

Josep Lluis Alay Rodríguez

El historiador Josep Lluís Alay acompañaba a Carles Puigdemont cuando ambos fueron detenidos en Alemania, en marzo de 2018. Pocos meses después, en junio de ese año, el entonces presidente de la Generalitat Quim Torra puso a Alay un sueldo público como coordinador de Políticas Internacionales. Al cabo de un mes, asumió el cargo de jefe de gabinete de Carles Puigdemont en Waterloo.

Alay fue detenido de nuevo en 2020, en el marco de la operación Volhov por los contactos que había mantenido con agentes del Kremlin para recabar el apoyo del régimen de Putin al proceso de independencia de Cataluña. Los mensajes intervenidos en su teléfono móvil acreditan que informó con antelación a Puigdemont de la puesta en marcha del Tsunami y de los altercados que tenía previsto convocar.

Jaume Cabani Massip

La investigación judicial ha acreditado que Jaume Cabani es titular de once cuentas bancarias, varias de las cuales estarían vinculadas al Consell de la República, el núcleo duro de Puigdemont en su autodenominado "exilio". Al menos una de estas cuentas, abierta en una entidad de Suiza, habría sido utilizada para financiar el Tsunami. Aunque nacido en Barcelona, Cabani se instaló en Bruselas y se registró en el mismo domicilio de Waterloo que ocupa Puigdemont.

El informe de la Guardia Civil señala que Jaume Cabani "tendría una notoria participación, e incluso responsabilidad, en la financiación de Tsunami Democràtic". Ya un informe anterior enviado por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona señalaba que Jaume Cabani "sería la persona responsable de coordinar desde Waterloo los trabajos de implementación del proyecto de República Digital" y el encargado de "la transformación del dinero malversado en criptomonedas" para financiar el proceso independentista.

Nicola Flavio Giulio Foglia

Los agentes hallaron en el iPhone de Josep Alay un mensaje de WhatsApp, fechado el 14 de octubre de 2019, en el que un ciudadano italiano llamado Nicola Foglia le comunica que dispone de "bastante dinero" en un banco catalán, para financiar el asalto multitudinario al aeropuerto de El Prat.

En su respuesta, Alay le indica que ingrese el dinero en una cuenta del Banque Privée en Ginebra (Suiza), cuyo titular es el informático Jaume Cabani. El usuario identificado como Nicola Foglia anunció que realizaría un ingreso de 6.000 francos suizos.

Rubén Wagensberg Ramón

Rubén Wagensberg es productor musical y fundador de la compañía discográfica The Indian Runners. En las elecciones autonómicas de 2017 participó en la candidatura de ERC por Barcelona y en la actualidad es secretario cuarto de la Mesa del Parlament. Según los mensajes intervenidos por la Guardia Civil, colaboró con Oriol Soler para redactar algunos de los comunicados del Tsunami y diseñar su estrategia de comunicación.

Marta Molina Álvarez

La Guardia Civil ha hallado indicios de que Marta Molina fue la encargada de coordinar la acción impulsada por el Tsunami el 14 de octubre de 2019 para colapsar con vehículos todos los accesos al aeropuerto de Barajas en Madrid. Horas antes, utilizando el alias Mandela, Molina había impartido las siguientes instrucciones a otros colaboradores del Tsunami para llevar a cabo esta acción: "Dejarlo (sic) todo a punto para salir por la mañana; no llevéis distintivos, ni banderas, ni camisetas, ni las letras CAT en el vehículo; no entrar en ningún conflicto, no subir nada a redes sociales que les relacione con la excursión y mantener siempre la calma".

Josep Campmajó Caparrós

Los mensajes intervenidos indican que Josep Campmajó desarrolló labores de seguridad para el equipo del Tsunami y proporcionó equipos como walkitalkies encriptados para garantizar el secreto de sus comunicaciones. Josep Campmajó y Marta Molina realizaron además "labores de seguridad de algunos consejeros y diputados catalanes" con motivo de su comparecencia ante la Audiencia Nacional en noviembre de 2017, incluyendo la organización del traslado desde sus hoteles a la sede judicial.

Jesús Rodríguez Sellés

El informe de la Guardia Civil recoge varios mensajes en los que Jesús Rodríguez Sellés (empleado de la web independentista La Directa) informaba a Josep Alay sobre la puesta en marcha del Tsunami Democràtic y le pedía que trasladara esta información a Carles Puigdemont. En otro mensaje, que firmaba con el alias Congestus, mostraba su preocupación ante la posibilidad de que se hubieran filtrado a la prensa los planes para cortar la autovía AP-7 en la frontera con Francia.

Oleguer Serra Boixaderas

Ingeniero electrónico u consejero ejecutivo de Òmnium Cultural, Oleguer Serra usaba el alias "Pare Carbasser" en sus comunicaciones con el resto de dirigentes del Tsunami. Gracias a sus conocimientos de informático, habría participado en el diseño de esta plataforma, apunta la Guardia Civil. También participó en una reunión convocada en Suiza por Carles Puigdemont en agosto de 2019, que habría servido para ultimar los detalles de las actuaciones violentas que iba a impulsar el Tsunami.

