El ex líder del PSOE en La Rioja votará en contra de negociar la amnistía: "Hay que poner pie en pared"

Francisco Javier Ocón fue secretario general del PSOE en La Rioja hasta hace tres años. En su momento, cuando los socialistas defenestraron a Pedro Sánchez en aquel aciago Comité Federal de 2016, su colega César Luena le hizo un hueco en la gestora que asumió el mando en Ferraz para organizar las primarias: su misión era representar al sanchismo, para que saliese vencedor de la pugna con Susana Díaz.

Ahora, Ocón es diputado en el parlamento riojano tras cesar como consejero en el gobierno autonómico por la aplastante victoria del PP el pasado 28-M... y ya no cree que tenga sentido seguir apoyando al presidente del Gobierno en funciones. Desde luego, no si para que continúe cuatro años más en la Moncloa tiene que aprobar una amnistía a los responsables del procés.

"En algún momento hay que poner pie en pared", ha sentenciado este miércoles en un artículo publicado en el periódico La Rioja, en el que anuncia que votará "no" en la consulta interna promovida por Sánchez dentro del PSOE para recibir el apoyo de la militancia a sus pactos de investidura. "Mi voto negativo no es al acuerdo con Sumar, lo es a la amnistía, porque creo que no mejorará la convivencia en Cataluña y la deteriorará en España en su conjunto", ha justificado.

La pregunta planteada por el PSOE a sus bases es la siguiente: "¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?". La votación, que si inició este lunes, se prolongará hasta el sábado y el resultado se dará a conocer el domingo.

Por lo pronto, ya hay dirigentes que están haciendo campaña, como es el caso de Ocón. Después de que Sánchez defendiera ante los suyos la necesidad de aplicar la medida de gracia a los independentistas implicados en el referéndum ilegal del 1-O, el exlíder de La Rioja reprocha que "los cambios radicales de posición no pueden basarse en un asunto utilitario como es alcanzar la investidura".

Según razona: "Llevamos años diciendo que no pasaríamos por una amnistía e incluso que no tenía cabida constitucional. Nos presentamos a las últimas elecciones generales con ese discurso y ganamos con claridad en Cataluña. Cierto nivel de coherencia es necesaria para que la ciudadanía no tenga más desapego de la política del que ya tiene. Esto se observará como un cambio no por estar en el gobierno, sino para estar en el gobierno".

En opinión de Ocón, "si el motivo fundamental" de la amnistía fuera "mejorar la convivencia en Cataluña", ya se habría llevado a cabo. Pero no ha sido así. En cuanto a su comparación con los indultos, asegura: "Son medidas completamente diferentes, ya que para la primera el delito desaparece, y de momento quienes cometieron esos delitos ni reniegan de sus medidas unilaterales ni descartan de su utilización de nuevo en el futuro".

En cuanto a la proclama que utilizan los principales mandos socialistas de que la única alternativa a la amnistía es un gobierno del PP y Vox, Ocón subraya: "Me parece una dicotomía falsa. Parece que en mi partido se ha instalado la sensación de que una repetición electoral nos llevaría a un resultado peor. Yo no lo veo así".

"Si a la ciudadanía le dijéramos que hemos hecho lo imposible por evitar nuevas elecciones, pero que ante las peticiones de ERC y Junts el PSOE se mantiene en lo que era su posición hasta las elecciones generales, exhibiendo a la vez la indudable política de encuentro y de rebajar tensiones llevada adelante por el gobierno de España en estos años, nos dejaría, a mi juicio, en una excelente posición para ganar unas elecciones generales. En algún momento hay que poner pie en pared ante algunas peticiones, y creo que este momento era el idóneo", agrega.

