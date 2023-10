Sánchez no llamará a Puigdemont y culpa de las pitadas en el desfile del 12-O a la "frustración del PP"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, descarta por ahora hablar con Carles Puigdemont en el marco de los contactos para su investidura a pesar de que sí mantuvo una conversación telefónica este miércoles con el líder de ERC, Oriol Junqueras.

El líder del PSOE ha explicado en los corrillos con la prensa tras la recepción en el Palacio Real por la Fiesta Nacional que su intención es hablar "con los grupos parlamentarios" para llegar a un acuerdo para ser investido. "Yo me reúno y hablo con los grupos", ha respondido a las preguntas de los periodistas.

Tras se preguntado por qué habló con Junqueras si no es diputado ni portavoz de ERC en el Congreso, Sánchez se ha limitado a asegurar que el líder de los republicanos ha mantenido "una política coherente" en la anterior legislatura. También ha destacado que la relación del PSOE con ERC es distinta que la que tiene con Junts.

Sánchez ha dejado claro que está trabajando "para que no haya elecciones" y ha lamentado que el PP no asuma la situación política que vive España y que salió de ,as urnas el pasado 23 de julio.

Sobre los piti

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan