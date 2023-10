Jordi Pujol insta a Puigdemont a ser "exigente" con Sánchez "para que no nos engañen"

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley insta a Carles Puigdemont a ser "exigente" en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez, "para procurar que no nos engañen".

El expresident afirma que esta negociación no puede limitarse al traspaso de competencias, sino que debe realizarse "con sentido de permanencia y de duración. Que al cabo de cinco, 10 o 20 años no se pueda decir que no sirve. Por lo tanto sí, con sentido histórico", señala en una entrevista concedida al digital ElNacional.cat.

Y señala que la prioridad de los partidos catalanes debe ser preservar en todo momento "la identidad de Cataluña", que a su juicio es "la columna vertebral de la nación. No se puede perder", sentencia.

Jordi Pujol, que se encuentra imputado por corrupción en la Audiencia Nacional, considera que la negociación abierta tras las elecciones del 23-J constituye una oportunidad para Cataluña, ya que España vive "una situación de crisis. España también tiene que hacer una reflexión" que, asegura, "no será fácil".

"Eso lo resolveremos porque les traspasaremos Rodalies (los trenes de Cercanías)...", comenta Jordi Pujol, "¡pero qué cara! Ya hace mucho tiempo que se tenía que haber traspasado. Con eso no resolveremos los problemas. El traspaso se tiene que hacer, como tantas otras cosas, pero el problema es más esencial".

