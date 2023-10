Asens da por hecho la investidura de Sánchez: será la primera o segunda semana de noviembre

El dirigente de En Comú Podem y miembro del equipo negociador de Sumar con Junts, Jaume Asens, ha confirmado este miércoles que la investidura de Pedro Sánchez saldrá adelante y que se celebrará "la primera o la segunda semana de noviembre".

Asens ha señalado que la investidura del líder del PSOE "será rápida" y que Carles Puigdemont "es muy consciente" de que Junts tiene "una oportunidad histórica" que no puede desaprovechar. "Si lo hace, sabe que se refuerza el status quo y eso dará munición a nuestros adversarios", ha afirmado, destacando el "silencio responsable" del expresident de la Generalitat.

Sobre la ley de amnistía, Asens ha dejado claro que el acuerdo no está cerrado y advierte que "debe pasar el filtro del Tribunal Constitucional sí o sí" porque entonces "no serviría de nada". "No se trata de hacer una amnistía que nos guste a cada uno", ha dicho en una entrevista en TV3. También ha señalado que "es muy complicado y casi imposible" que la nueva ley de amnistía esté lista antes de la investidura.

En lo referente al referéndum de autodeterminación que Junts y ERC han exigido para apoyar a Sánchez, Jaume Asens reconoce que "la negociación será muy larga". "Ahora hablamos de investidura, pero después habrá que abrir otras carpetas a lo largo de la legislatura", ha opinado.

