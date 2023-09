Esperanza Aguirre: "Si los conflictos políticos no se judicializan, ¿tampoco se debió hacerlo con ETA?"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, rechaza las afirmaciones de Pedro Sánchez sobre que en Cataluña hay un conflicto político que no se puede judicializar y alerta de que si esto es así la "impunidad" también podría afectar a los "asesinatos de ETA".

"Dice Sánchez que hay un conflicto político, pero es que no lo hay", afirma Aguirre, que considera que los intentos de Cataluña y País Vasco para conseguir la independencia gozan de total "impunidad" gracias a las cesiones del líder de los socialistas bajo el argumento de que los conflictos políticos no se judicializan, sobre todo en lo que respecta al procés.

De hecho, la exdirigente del PP considera que esa "impunidad" en forma de amnistía a los presos del procés puede traducirse en no judicializar tampoco los asesinatos de ETA durante décadas.

[Sánchez justifica que ya no pida juzgar a Puigdemont: "Una crisis política nunca debió judicializarse"]

"Lo que hay es que lo no se consigue legalmente, la independencia de Cataluña o la de País Vasco, pues como es un conflicto político y no se puede judicializar pues impunidad. Ahora vamos a tener que decir que todos los asesinatos de ETA como estaban en un conflicto político pues hicieron muy bien en asesinar", ha opinado Aguirre este viernes en una entrevista en RTVE Catalunya. "Estamos en el camino de Hugo Chávez", ha advertido.

En esta línea, ha cuestionado que "si decimos que un conflicto político no se puede judicializar", como las leyes de desconexión en Cataluña, "¿por qué hay que judicializar un conflicto político en País Vasco?". "Esto es lo que va a decir Otegi", ha proseguido, negando que esté comparando la situación política en ambas regiones. "Yo no lo comparo, en absoluto, pero es disparatado", ha añadido.

[Sánchez dejará que pase el 1-O para contactar con Puigdemont y negociar con un separatismo más débil]

En esta línea Aguirre ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el coordinador de EH Bildu también pida la amnistía para los presos de ETA. "A ver cuánto tiempo tarda Otegi en pedir que les den la amnistía también a ellos", ha dicho para insistir en la necesidad de "judicializar" todo aquello que sea "saltarse la ley".

Sobre una posible amnistía, la también exministra de Educación y Cultura con José Maríaz Aznar cree no sólo que saldrá adelante sino que es la constatación de que "Sánchez se ha puesto a la cabeza del procés" y que lo siguiente es "un cambio de régimen" en España.

☕ @EsperanzAguirre compara els processos català i basc perquè ambdós volen "saltar-se la llei"



🗣️ "Esperi's a veure quant de temps tarda Otegui a demanar l'amnistia. Estem obligats a judicialitzar-ho"



📲 https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/jp4Ia9yoUo — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 22, 2023

Alfonso Guerra

Sobre las declaraciones del exvicepresidente socialista Alfonso Guerra de que Yolanda Díaz "le dedica mucho tiempo" a la peluquería y "no tiene esencia ninguna", Aguirre no considera que este comentario fuera machista sino "un chistecito".

"No le llamo a eso machismo. Ahora han llegado a decir que te llamen guapa por la calle es que te han acosado y si te sientes ofendida, puedes ir a los tribunales".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha restado importancia a la polémica y la ha comparado con la del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales y el beso no consentido a Jenni Hermoso.



"Esto es como lo del señor Rubiales, que nos lo meten en todo para que no se hable de Puigdemont y del cambio de régimen que estamos haciendo en España; es que no me parece importante, lo que me parece de verdad importante es lo que está pasando en España después de lo que ha dicho el señor Pedro Sánchez en la ONU, eso es lo que me parece importante, es que vamos directos a Venezuela", ha concluido en alusión a una posible ley de amnistía a independentistas.

En la entrevista también ha censurado el discurso en euskera de Borja Sémper durante la tramitación de la modificación del reglamento para permitir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y ha opinado que Cayetana Álvarez de Toledo sería mejor portavoz del PP en la Cámara baja. También se ha mostrado a favor de que Isabel Díaz Ayuso sea, en el futuro, la primera mujer presidenta de España.

