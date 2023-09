Bildu, PNV y BNG critican al Gobierno por priorizar ahora el catalán en la UE sobre el gallego y el vasco

Las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidiendo a los estados de la Unión Europea que prioricen hacer oficial el catalán frente al gallego y al euskera no ha sentado nada bien entre las filas de EH Bildu, PNV y BNG, todos ellos socios necesarios para que Pedro Sánchez vuelva a ser investido presidente.

Fuentes del PNV en el Congreso de los Diputados aseguran que si bien "no impide la investidura, tampoco ayuda a conseguirla". Reconocen que no han sido informados de la petición de Albares y que se han enterado por la prensa.

Todo ello ha sucedido a la vez que en la Cámara Baja se debatía cambiar el reglamento para permitir que, precisamente, se puedan usar las tres lenguas en el Parlamento español.

Al inicio de esta legislatura, para conseguir apoyos suficientes para hacerse con la Mesa del Congreso, el PSOE se comprometió con los independentistas a impulsar el catalán, el gallego y el euskera para que fueran lenguas oficiales de la UE. Pidió incluirlo en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea reunido este martes.

Los socios europeos, tal y como estaba previsto, no han querido aceptar la petición del Gobierno español y han aplazado sin fecha su respuesta, alegando que plantea problemas legales y presupuestarios y que hay que estudiarlo en mayor profundidad.

Como los independentistas, especialmente los de Junts, piden que el catalán sea oficial en la UE antes de la hipotética investidura de Pedro Sánchez, Albares ha querido tener un gesto con ellos y, a la salida de la reunión, ha explicado que había "propuesto iniciar su despliegue primero con el catalán y seguidamente con las otras dos lenguas".

El pretexto utilizado es que el catalán es usado por más ciudadanos que el gallego el euskera y para las fuerzas catalanas de Junts y ERC esto no ha supuesto ningún problema. Pero sí ha soliviantado a los gallego y vascoparlantes de PNV, BNG y EH Bildu.

"Para nosotros no hay lenguas de primera y lenguas de segunda", ha criticado la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, a través de un comunicado. "Esperamos que solicitar un dictamen jurídico sobre las consecuencias de la oficialidad del gallego, el catalán y el euskera y un análisis de su impacto económico no sea una maniobra que alargue sine die su implementación", ha añadido en el mismo.

El eurodiputado de EH Bildu en el Parlamento Europeo, Pernando Barrena, ha acusado al Gobierno de actuar con "tacticismo" y ha dicho que "el problema no es técnico, sino político". Sobre el hecho de que hay más catalanoparlantes, ha dicho que "no es más que un pretexto, ya que a día de hoy hay tres lenguas oficiales con menos hablantes que el euskera: el maltés, el gaélico y el luxemburgués".

En el PSOE confían en que esto no suponga un problema a largo plazo con el resto de formaciones no catalanas. Especialmente porque el resultado del 23-J ha dejado unos bloques tan ajustados que Pedro Sánchez no puede prescindir de ningún apoyo para volver a ser investido.

