Lobato posiciona al PSOE de Madrid ante la posible amnistía: "Que quede claro que el 155 no fue un error"

Encontrar una solución dentro del marco de la Constitución y "nunca" tratar la aplicación del 155 como si fuera un error. Esas son las dos líneas rojas que el secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha puesto a Ferraz para encontrar una solución a la petición de amnistía de Junts.

Después de que varios referentes socialistas hayan criticado el mero planteamiento de la concesión de la amnistía, Lobato ha decidido marcar un discurso propio: un punto intermedio entre el rechazo total de históricos del PSOE como Felipe González o Alfonso Guerra, y el silencio cómplice de los ministros de Pedro Sánchez.

Para el líder del PSOE madrileño, una condición es que debe de quedar claro quién lo hizo bien ante el reto del secesionismo catalán: "el Estado español" al "aplicar el 155".

En los pasillos de la Asamblea de Madrid, Lobato resaltó ayer que todo lo que se proponga debe de ser constitucional, aunque eso es algo que no le preocupa. Afirma que, si la propuesta de los independentistas está fuera de esos márgenes, "lo decidirá el Tribunal Constitucional".

"El Estado español actuó ante un reto por parte del secesionismo catalán como debía actuar, aplicando el 155, que a mi juicio fue una decisión correcta; llevando a cabo el procesamiento de quienes llevaron a cabo ese incumplimiento de la legislación, también correcto; y luego aplicando una serie de indultos para tratar de ser una solución superadora del problema, que a mi juicio también fue correcto", ha recalcado Lobato.

A partir de ahí, el secretario general de los socialistas en Madrid ha evitado pronunciarse hasta que se dé "un paso más". Es decir, hasta que el equipo de Sánchez o el de Junts presente el texto de la Ley de la Amnistía "por escrito".

Lobato no se muestra ajeno a que se pueda elaborar esta normativa que es, a fin de cuentas, el "pago" que el expresidente de la Generalitat fugado en Waterloo (Bélgica) pide al PSOE para que su grupo parlamentario vote sí en la hipotética sesión de investidura de Pedro Sánchez.

"No moverme nada de la Constitución significa que incluso para modificarla, cuando toque, que espero que sea más pronto que tarde, se use la propia Constitución para modificarla. Cualquier tema que se ponga sobre la mesa, hay que respetar la Constitución", ha zanjado, tras ser repreguntado al respecto.

Pero, más allá de estas líneas rojas, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid no rompe la línea marcada por Pedro Sánchez, al evitar profundizar en la hipotética ley de amnistía para el secesionismo catalán: "Actualmente, no existe, no es una realidad".

Desde el PSOE de Madrid siempre se han mostrado favorables a tener diálogo, interlocución "con todo el mundo". Esto incluye a "todos los grupos parlamentarios, municipales a nivel de Ayuntamiento, y también a nivel nacional". Un diálogo ha apuntado, que debe ser "honesto y real".

Lobato, junto con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha sido uno de los dirigentes socialistas más duros con las cesiones a los independentistas tras el 23 de julio.

Y es que, hasta que se conocieron los resultados de las elecciones, nadie del PSOE se había pronunciado a favor del borrado de los delitos cometidos por los líderes del procés. Todos decían que la amnistía no tenía cabida en las leyes y la Constitución. Ahora, mientras el Gobierno mantiene contactos con ERC y Junts para pactar la ley de amnistía, apenas se escuchan voces contrarias.

El más fiero de todos ha sido Page, el único socialista que mantiene una mayoría absoluta en las comunidades autónomas tras las elecciones. El presidente de Castilla-La Mancha ha expresado su rechazo a que se abra la puerta a fórmulas de amnistía.

"No han pasado dos meses de unas elecciones generales a las que el PSOE y todo el Gobierno fueron con el planteamiento de que la amnistía no cabía en la Constitución. Por consiguiente, a los electores lo que le planteamos el 23 de julio es que la amnistía no cabía en la Constitución", ha expuesto el barón socialista.

El PSOE está siendo contundente con las voces críticas. Este mismo jueves se conocía que el Comité Ejecutivo Federal del PSOE ha expulsado del partido a Nicolás Redondo Terreros por su "reiterado menosprecio" a las siglas socialistas. El ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi había sido muy crítico con el Gobierno de Sánchez

