Tomás Gómez denuncia la "violencia política" y el "absolutismo" de Sánchez: "No hay límites para él"

Las críticas a Pedro Sánchez a cuenta a una posible ley de amnistía no cesan. El exdirigente socialista Tomás Gómez, que fue líder del PSOE madrileño y alcalde de Parla, ha asegurado estar "perplejo, preocupado y muy indignado" y ha admitido estar arrepentido de permitir que Sánchez llegara a dirigir el PSOE.

Gómez, que fue destituido al frente del PSM en 2015 por Sánchez, da por hecho que el líder del PSOE traicionará a España y al partido porque "no tengo ninguna duda" de que habrá ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación en Cataluña. "Sánchez hará lo que sea para seguir en el poder. Esto es una traición a España, a la izquierda en general y al PSOE en particular. (...) Es lo más grave que ha ocurrido en los últimos 40 años", ha denunciado.

El exdirigente socialista ha admitido estar "indignado" con la deriva del PSOE y "perplejo" porque Sánchez "no juega las reglas del juego político al uso, las ha roto", "No hay límites para él", ha criticado para advertir de que "ejerce el poder de manera absolutista" desde que ganó las primarias en el PSOE en 2017.

"Ha vaciado el PSOE de críticos"

En una entrevista en COPE, Tomás Gómez se ha sumado a las críticas de la vieja guardia del PSOE y ha reconocido no estar sorprendido con los movimientos de Sánchez ya que, según ha admitido, "siempre ha actuado con eficacia y cierta violencia en política" y "ha coqueteado con ERC".

En este sentido, ha señalado que el líder del PSOE "aplica a modo de manual" El Príncipe de Maquiavelo. "Acaba con la estirpe, es decir, con los antiguos dirigentes del PSOE, para que el pueblo quede absolutamente aterido", ha asegurado para remarcar que "ha vaciado el PSOE" de críticos a su gestión.

Ante esta deriva, Tomás Gómez ha admitido estar arrepentido de haber permitido que se hiciera con la secretaría general. "En el pecado va la penitencia. Me siento muy responsable de un error con consecuencias gravísimas", ha dicho para recordar que conoce a Sánchez "desde hace más de 30 años" y "nunca me pareció alguien oportuno".

📹 Tomás Gómez: “No tengo ninguna duda de que Sánchez ha decidido sacar adelante la ley de amnistía, después vendrá el referéndum de autodeterminación; lo que sea a cambio de seguir en el poder... Es

una traición al país y a la izquierda”



"Asqueado con los acuerdos con Bildu"

Gómez no sólo critica una posible ley de amnistía, también la reforma del Código Penal para indultar a los presos del procés en la pasada legislatura y los pactos con los independentistas, en especial con EH Bildu. "Estoy asqueado con los acuerdos con los herederos de ETA", ha admitido.

El que fuera líder de los socialistas madrileños se ha colocado del lado del expresidente del Gobierno Felipe González, que la semana pasada afirmó que "los cimientos de la democracia están siendo atacados", para remarcar que "el PSOE clásico" intervino en "la construcción de España" tras la dictadura frente "a este PSOE de Sánchez que contribuye a la destrucción de lo que se construyó con la Constitución de 1978".

No votó el 23-J

Preguntado por si la amnistía que exige Junts tiene el visto bueno de la mayoría de federaciones socialistas, Tomás Gómez ha desvelado que "en muchos territorios hay un enorme malestar". "Tengo contacto con muchos militantes de muchos territorios y esto no gusta. (...) Hay cierto clientelismo en el staff de Sánchez pero sí hay malestar interno", ha dicho.

"Esto no es el PSOE. Es como si uno compra Coca-Cola, tiene el envase y los colores de Coca-Cola, pero dentro hay agua con gas", ha proseguido, a modo de metáfora.

Por último, ha apuntado que sigue siendo del PSOE y no ha roto el carné "porque tengo una obligación con este partido que es no permitir que se destroce un sistema de valores" pero ha reconocido que no votó el 23-J porque "tuve un día de enfermedad".

