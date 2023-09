Sánchez busca la renuncia 'expresa' de Puigdemont a la unilateralidad para dar su apoyo a la amnistía

El Gobierno necesita que cualquier acuerdo con Carles Puigdemont para aprobar una ley de amnistía vaya unida a una declaración pública y expresa de asunción del ordenamiento jurídico por parte del independentismo. Es decir, que renuncie expresamente a la vía unilateral utilizada en 2017 que ahora sería amnistiada.

Por eso, fuentes de Moncloa explican que es sumamente importante que el acuerdo incluya este compromiso del expresident de la Generalitat y líder de Junts. Lo que los socialistas llaman “poner el contador a cero”.

De esa forma, el entorno de Sánchez considera que será posible apoyar la decisión, si es que hay acuerdo con Junts, en el argumento de la "reconciliación y el reencuentro", dentro de un "pacto histórico para solucionar un conflicto político".

Por el momento, el pasado martes Puigdemont dijo expresamente que su partido “no renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer los derechos del pueblo catalán”.

Sin embargo, Moncloa quiso ver la luz con varias referencias del líder de Junts a la Constitución. También cuando habló de no persecución o criminalización del independentismo, considerando esta ideología como respetable dentro del marco de la Constitución.

Algo parecido ocurrió en la anterior legislatura con la llamada mesa de diálogo de España y Cataluña en la que se sentaba sólo ERC y que celebró tres reuniones formales.

El precedente de ERC

Moncloa siempre explicó que vio una renuncia implícita de ERC a la unilateralidad al sentarse en la mesa y habló expresamente de “compromiso de conducir la actividad política e institucional de acuerdo con el ordenamiento y a los principios democráticos”. Sin embargo, ERC nunca admitió que esas referencias fueran renuncias expresas a la unilateralidad, aunque negociara con el Gobierno.

En todo caso, la vía de los indultos utilizada por Pedro Sánchez la pasada legislatura con los líderes independentistas sí solucionaba este escollo. Primero porque eran indultos parciales que mantenían las penas de inhabilitación, es decir, hacia imposible que esos mismos líderes reincidieran desde cargos públicos, al menos, mientras dure la inhabilitación.

Segundo porque los indultos estaban condicionados a que no haya reincidencia, es decir, serían anulados en caso de nueva condena por hechos similares. Ambas cosas eran garantía de no reincidencia aunque los indultados mantuvieron pública y retóricamente que no renunciaban a la vía unilateral.

La amnistía, en cambio, no tiene garantía alguna que evite a reincidencia porque borra los hechos desde el punto de vista penal y el de las sanciones. Su efecto está limitado a unos hechos concretos y en un plazo de tiempo determinado, según lo que negocian.

