Sémper: "El PNV está en pánico; estar cerca de Sánchez les perjudica, habrá cambio en Euskadi"

El vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, ha lamentado este lunes que el PNV, cuyos escaños son decisivos para que gobierne la derecha, no se siente "ni tan siquiera" a hablar con Alberto Núñez Feijóo de cara a la investidura. Para el dirigente popular, los nacionalistas vascos no están "leyendo bien el papel que pueden llegar a jugar en la política española".

En una entrevista en Onda Vasca, Sémper ha descrito al PNV como un partido "en pánico y en una situación incómoda" porque "estar cerca de Pedro Sánchez le ha perjudicado" y eso podría castigarle en las próximas elecciones autonómicas vascas, que se celebrarán en 2024, en beneficio de la izquierda abertzale. "La referencia en Madrid ahora es Bildu y no ellos, y todo apunta a un cambio político en Euskadi", ha prefigurado el diputado del PP.

Aunque no directamente dentro del PNV, en el entorno de los jeltzales ya surgen voces que piden abstenerse en la investidura de Feijóo, como pidió el exdiputado general de Vizcaya por el PNV José Alberto Pradera, en contra del criterio de la dirección que encabeza Andoni Ortuzar.

Por eso, Sémper "toma buena nota de lo que dice el PNV", pero insiste en que "aún hay tiempo". "Es raro que el PNV prefiera ser uno más entre 24 -los partidos que según el PP tendrían que apoyar a Pedro Sánchez para reeditar su ejecutivo- que uno relevante en un Gobierno de Feijóo, pero es una decisión que el PNV ha tomado y ha consolidado", ha dicho Sémper.

Propuesta de Urkullu

Sémper ha restado importancia a a la propuesta del lehendakari Íñigo Urkullu, que plantea una convención constitucional para replantear el modelo territorial bajo la perspectiva de una España plurinacional. Al dirigente del PP, su "larga esperiencia viviendo en Euskadi" le hace pensar que este "tema aparece como el Guadiana", es decir, cuando se acercan los comicios autonómicos, donde el PNV "vuelve a salir con el derecho a decidir y las relaciones bilaterales", pero después este asunto "volverá a meterse en el cajón".

"Todo lo que dice no me suena a nuevo, hay un juego político del PNV de cara al año electoral que viene en 2024", ha dicho, para criticar la "excesiva táctica" y el abuso de los "discursos de cara a la galería" que se han instalado en la política "vasca, catalana, pero también en la española". "Todo es endiablado y se está jugando la política en varios tableros, uno es el catalán, propio y particular, otro el vasco y otro el nacional".

