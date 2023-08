Feijóo culpa a Sánchez del poder de Puigdemont y le acusa de querer formar un "Gobierno destructivo"

Alberto Núñez Feijóo ha responsabilizado este miércoles el presidente en funciones Pedro Sánchez de poner el futuro de España en manos de Carles Puigdemont, al negarse a aceptar la victoria electoral del PP e intentar armar un "Gobierno destructivo", con el apoyo de partidos cuyo interés es "debilitar el país y en algunos casos romperlo".

El líder del PP ha confirmado que, como ganador de las elecciones, asumirá la responsabilidad de someterse al debate de investidura, si así se lo pide el Rey Felipe VI tras la ronda de contactos con los grupos políticos.

Si no ocurre así, ha advertido, "vamos a tener que repetir las elecciones y eso sería una mala noticia. Pero cabe una noticia peor, que es un Gobierno destructivo", ha dicho en alusión al que pretende presidir Pedro Sánchez con el apoyo de los partidos independentistas.

Feijóo ha reunido este miércoles a todos los diputados y senadores electos del PP, para preparar la sesión constitutiva de las Cortes, que se celebra mañana jueves, en la que serán elegidos los miembros de la Mesa de ambas Cámaras.

Feijóo ha propuesto a Cuca Gamarra como candidata del PP a la presidencia del Congreso (frente a la socialista Francina Armengol) y a Pedro Rollán para presidir el Senado (Cámara en la que los populares tienen mayoría absoluta).

Durante su intervención, Feijóo ha destacado que en las elecciones generales el PP ha obtenido 87 parlamentarios más que en los anteriores comicios (48 diputados más y 39 senadores más). Y ha recordado que él mismo es el primer líder del PP que gana las primeras elecciones generales a las que se presenta.

En la sesión de las Cortes de mañana jueves, tendrá lugar la elección de la nueva presidente del Congreso de los Diputados y de los otros ocho miembros de la Mesa (cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios) en votación secreta.

Junts sigue sin despejar el sentido del voto de sus siete diputados, que será decisivo. Desde Waterloo, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha vuelto a lanzar este miércoles un mensaje al PSOE, al que exige "hechos comprobables" para apoyar la elección de Francina Armengol como presidenta de la mesa y la investidura de Pedro Sánchez.

"No podemos avanzar nacionalmente a base de promesas formuladas por quien siempre las incumple", advierte Puigdemont en su mensaje publicado en Twitter, "no tenemos ninguna confianza en los partidos políticos españoles, toda precaución es poca y las promesas no nos calientan ni enfrían".

Noticia en actualización

