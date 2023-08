Chivite rechaza negociar con Bildu en Navarra y "mejora" la oferta al PNV para gobernar juntos

A María Chivite se le complica la reelección como presidenta del Gobierno de Navarra. Tras el enfado de sus socios de Ejecutivo, Geroa Bai -la marca foral del PNV- al considerar que el reparto de consejerías no era "justo", ahora el PSOE asegura haber "mejorado las condiciones que en un primer momento" ofrecieron a los nacionalistas. En esa ecuación para desbloquear la investidura, los socialistas necesitan la abstención de EH Bildu, pero desde el entorno de Chivite rechazan dialogar con la formación de Arnaldo Otegi.

Así lo ha expresado este martes Ramón Alzórriz, secretario de Organización del PSN. El socialista ha afirmado que Geroa Bai "no se ha movido de su posición" desde las elecciones del 28 de mayo en las negociaciones que mantiene con su partido y Contigo-Zurekin (la marca de Podemos) para la conformación del próximo Gobierno de Navarra. Eso sí, ha afirmado que "el PSN ya fue generoso a la hora de cederles la Presidencia del Parlamento" a Unai Hualde.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Alzórriz ha pedido "discreción, lealtad y confianza" en las negociaciones. También ha negado que el PSN quiera "acumular poder" o "humillar" a los nacionalistas y ha confiado en reeditar un Ejecutivo "progresista".

Ha contestado así a las críticas realizadas este lunes por la coalición nacionalista, que afeaba la propuesta de estructura de Gobierno ofrecida por los socialistas al entender que "rebaja" y "vacía de contenido" sus funciones. Geroa Bai interpretaba esta oferta como una "invitación" a que "abandone" el Gobierno de Navarra y emplazaba a los socialistas a negociar con EH Bildu.

"Nosotros no tenemos afán de acumular poder sino de hacer un gobierno progresista que deje a las derechas en la oposición y nadie nos va a desviar de nuestro objetivo, que es hacer a Chivite presidenta y dejar a las derechas y sus políticas de retroceso en la oposición", ha manifestado Ramón Alzórriz.

Al respecto, ha esperado que Geroa Bai "no esté pensando en darle una nueva oportunidad a la derecha, desde luego los socialistas no se lo vamos a permitir". "Las derechas van a seguir en la oposición y las políticas de progreso, de avance en derechos y libertades, van a seguir implementándose, si es que Chivite es presidenta en el Gobierno de Navarra", ha reiterado.

El socialista ha afirmado que "hemos hecho dos propuestas" y "hemos mejorado las condiciones que en un primer momento les dimos -a Geroa Bai" pero "desde el 28 de mayo no se han movido de su posición". Y ha destacado que "el PSN ya fue generoso a la hora de cederles la Presidencia del Parlamento" a Unai Hualde.

El socialista ha insistido en que "nos hemos movido, ellos no" en las negociaciones, y ha puesto en valor que Contigo-Zurekin "sí ha hecho unas contraofertas y nos hemos acercado en la postura para conformar el futuro Gobierno de Navarra".

Ramón Alzórriz ha asegurado que "no tenemos ningún miedo a dialogar y a negociar con EH Bildu, como lo hemos hecho durante esta legislatura, y habrá que seguir avanzando en negociar Presupuestos y políticas que mejoren la calidad de los servicios públicos". No obstante, ha recalcado que "lo que no vamos a negociar ni acordar -con Bildu- es la composición de un Gobierno". "A partir de ahí nosotros estamos abiertos a dialogar con todo el mundo", ha añadido.

Un gobierno progresitas

Preguntado si a Geroa Bai le corresponde menos poder en el Gobierno de Navarra tras las elecciones forales, Alzórriz ha contestado que "no es lo que consideramos nosotros, es lo que considera la ciudadanía navarra" que "ha votado dos veces, el 28 de mayo y el 23 de julio, y lo que ha dicho es que avalaban las políticas que estaba llevando el PSN, avalaban la composición de los gobiernos en los que ha participado el PSN y daban más fuerza al PSN".

Ha afirmado que "nosotros no queremos humillar" sino que "lo que estamos intentando es conformar un gobierno donde todo el mundo se sienta mínimamente cómodo para darle a los navarros y las navarras lo que han votado: un gobierno progresista liderado por María Chivite".

Frente a las acusaciones de Geroa Bai de que el PSN busca "acumular poder", el socialista ha contestado que se ha ofrecido a los nacionalistas las carteras de Desarrollo Económico y Empresarial y Relaciones Ciudadanas -que gestionan en el actual Ejecutivo foral-, además de la consejería de Salud "que es la primera en presupuesto, 1.300 millones, el 25% del Presupuesto". A lo que ha añadido la Presidencia del Parlamento foral.

"Luego se puede negociar más, pero no se puede enrocar uno en un posicionamiento en el que no se ha movido desde el 28 de mayo", ha criticado Alzórriz, quien ha resaltado que el PSN hará "todo lo posible" por que haya un "gobierno progresista" con Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

