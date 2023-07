Puigdemont dice que Sánchez será la 'vaca ciega' si no 'negocia el conflicto entre Cataluña y España'

La sufriente vaca ciega del poema escrito por Joan Maragall hace 130 años se ha convertido este domingo en la protagonista de la política española. Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, ha lanzado un mensaje en Twitter donde advierte al gobierno de Pedro Sánchez que podría quedar como el herido animal si no se pliega a las condiciones que desde Junts per Catalunya le plantearán para que logre revalidar la presidencia del Gobierno.

Puigdemont sale así al paso de las declaraciones de los últimos días, en las que los líderes socialistas vienen presionando a los partidos que necesitan para que Sánchez permanezca en la Moncloa. El exlíder de Junts se niega a seguir ese dilema que ha planteado hoy Patxi López de "decidir entre un gobierno progresista de derechos y diversidad, o un gobierno de PP y Vox de retrocesos y confrontación".

"Quien crea que ejerciendo presión o practicando directamente el chantaje político obtendrá algún beneficio táctico, se puede ahorrar el esfuerzo. Al menos en mi caso", asevera Puigdemont, recordando además que en otras situaciones similares de bloque político los partidos mayoritarios "prefirieron repetir las elecciones" que ceder a las pretensiones de otras formaciones.

El político catalán incide en que su estructura política tiene que dar el sí a una investidura de Sánchez - hasta el recuento del voto CERA bastaba con su abstención -, pero que eso es solo "el dedo" y no "la Luna". "La Luna es un conflicto político muy serio y profundo", apunta Puigdemont, aludiendo al que "existe entre Cataluña y España".

Por ello, da a entender que Sánchez deberá avanzar hacia esa resolución del conflicto y esto, según han difundido esta semana otros políticos de primera fila de Junts, pasa necesariamente por la amnistía y la autodeterminación de Cataluña. Así lo ha declarado esta semana el secretario general de la formación, Jordi Turull, que decía no ver "la investidura por ninguna parte".

"Votar 'no' a Sánchez no es votar 'sí' a Feijóo. No nos sentimos obligados escoger y no vamos a caer en la trampa emocional de escoger entre Sánchez y Feijóo", aseguraba Turull en una entrevista a Rac1.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan