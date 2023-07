¿Cómo afecta la caída de participación a las elecciones generales de España 2023?

España se está jugando su futuro este 23 de julio del 2023. Lo que muchos esperaban que fuera un simple domingo de verano, se ha convertido en un día de elecciones generales. Pedro Sánchez, y el PSOE, se juegan su posición de poder en la Moncloa y en el Gobierno ante la amenaza de Alberto Núñez Feijóo y del PP en el poder.

Una jornada de votaciones y de comicios generales muy criticada en el país, ya que ha pillado a muchos españoles en mitad de sus planes de vacaciones. Algunos han decidido votar por correo, otros han tenido que hacer un alto en su descanso para acudir a la localidad en la que están censados y otros, sin embargo, han decidido pasar y no acudir a su cita con la fiesta de la democracia.

Así lo explican los datos de participación electoral que se han hecho públicos hace escasos minutos, en el recuento de las 18:30 horas. Hasta ese momento, sólo había votado el 53,12% de las personas en edad de votar en España, unas 37,5 millones. Estas cifras suponían cuatro puntos menos que en las últimas elecciones, las celebradas en 2019.

Estos datos son muy alarmantes, no solo por la comparación lógica con los últimos comicios generales que se celebraron en España. En especial, por la enorme caída que se ha producido respecto a los datos de esta misma mañana. En el recuento de participación de las 14:00 horas, un 40,48% de los electores había acudido hasta las urnas. Esto suponía un 2,56% más que en las elecciones generales del 2019 a esa misma hora.

Por ello, la comparación entre los dos últimos datos que se han ofrecido es realmente llamativa. Hasta el momento han votado unos 18 millones de españoles, es decir, dos millones menos que en los recuentos de hace cuatro años. En las comunidades que más ha bajado son Cataluña con algo más de 11 puntos, Madrid y Melilla en 7 y 8 puntos, respectivamente, y País Vasco en cinco puntos. Y las que más habían subido hasta el último recuento han sido Galicia con 2,6 puntos, Extremadura con algo más de 1,3 puntos y Cantabria y Canarias en un punto.

¿A qué partido político afecta la caída de participación en las elecciones generales?

Es una pregunta que se están haciendo ahora muchos españoles. Unos 37,5 millones de ciudadanos estaban llamados a acudir a las urnas, aunque muchos de ellos ya habían votado por correo, cuentas que no se ajustarán hasta que se cierren los colegios electorales. Los españoles, con sus papeletas, elegirán los 350 escaños del Congreso y a los 208 del Senado entre las 1.093 candidaturas que concurren a estos comicios.

En total, el futuro de España se jugará en los 22.562 colegios o locales electorales habilitados y en las más de 210.000 urnas instaladas. Sin embargo, hay una circunstancia que está afectando a estos resultados, que es la caída de participación que se ha producido a lo largo de la tarde.

¿A quién afecta esta circunstancia? Realmente, esta pregunta tiene una respuesta lógica, y es que esta situación al final no es más que un repunte de las abstenciones, es decir, electores que no destinarán su voto hacia ningún partido. Así pues, cada votante afectará solo al partido que no elegirá a pesar de que se acerque más a su posicionamiento político. El que iba a votar al PSOE y no lo hará, afectará a Pedro Sánchez, el que iba a hacerlo al PP perjudicará a Alberto Núñez Feijóo y así con el resto de formaciones políticas.

El hecho de no acudir a votar no afecta, ya que es una situación igual que el voto nulo, pero no como el voto en blanco, el cual sí afecta a los partidos que menos papeletas con su logo obtienen y que, por ende, tienen más complicado llegar a ese 3% mínimo que asegura representación parlamentaria.

Para los amantes de las elucubraciones quedan otras cuentas, las que se relacionan con quienes atribuyen la pereza con las inclinaciones ideológicas. Hay quien cree que las personas de izquierdas son más propensas a las abstenciones y, por lo tanto, la caída de participación en este caso favorecería a las fuerzas de derechas. No obstante, en una fecha en la que muchas personas están de vacaciones, esta circunstancia se hace todavía más difícil de calcular.

¿Cómo ha sido el índice de participación en elecciones generales?

En líneas generales, España es un país al que le cuesta acudir a las urnas. Y con el paso del tiempo, esta cuestión se acentúa más. Haciendo un repaso histórico, vemos cómo ha sido la evolución de las abstenciones en el territorio nacional. En las primeras elecciones, las de marzo de 1979, tuvieron un índice de no participación del 31,96%.

Tres años después, en octubre de 1982, se produjeron nuevos comicios y los índices de abstención cayeron hasta el 20,03%. En julio del año 1986, el porcentaje de abstención fue del 29,07%. Tres años más tarde, el índice subió justo un punto. Las siguientes elecciones se produjeron en junio de 1993 y tuvieron un porcentaje de abstención del 23,06%.

Los índices siguieron siendo bajos en las siguientes elecciones, las de marzo de 1996. Los datos fueron de solo el 21,92%. Cuatro años más tarde hubo nuevos comicios y los datos de abstención fueron del 30%, lo que supuso la primera subida histórica. En marzo de 2004 volvieron a caer los datos hasta el 22,74%. En marzo del 2008, del 24,65%, mientras que en noviembre del 2011, los registros subieron hasta el 28,29%.

Los resultados en las últimas elecciones han sido bastante variables. En diciembre del 2015, el índice de abstención fue del 26,8%, mientras que en junio del 2016 subieron hasta el 30,17%, el dato más alto de la democracia. Y por último, los registros del 2019 se quedaron en un 24,25%. Habrá que ver en qué cifras se quedan en este 2023.

