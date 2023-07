Moncloa veta a Ione Belarra en la rueda de prensa pese a aprobar un decreto de su Ministerio

El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto que mejora las prestaciones de la Ley de Dependencia, pero a pesar de que el proponente es el Ministerio de Derechos Sociales, Moncloa ha vuelto a impedir que comparezca Ione Belarra a informar y explicarlo en la rueda de prensa posterior.

De hecho, la ministra ha tenido que grabar y difundir un vídeo en Telegram para informar de la norma, porque Moncloa no ha creído conveniente que comparezca Belarra.

Se da la circunstancia de que el de este martes era el último Consejo de Ministros antes de estar en funciones por la celebración de elecciones el próximo domingo. Desde ese día el Ejecutivo ya no podrá aprobar nada que no forme parte de la gestión rutinaria, es decir, no podrá aprobar más decretos, no normas.

Tras el Consejo de Ministros han comparecido la ministra portavoz, Isabel Rodríguez; la titular de Educación, Pilar Alegría y la Ciencia, Diana Morant. Rodríguez ha asumido la explicación del decreto que modifica el referido a la ley de dependencia y que está en vigor desde 2013.

La ministra Portavoz ha asegurado que se trata de "revertir recortes de anteriores gobiernos", sin mencionar al Ministerio de Derechos Sociales.

No es la primera vez que Moncloa ha impedido la comparecencia de las ministras Ione Belarra e Irene Montero, de hecho no lo hacen desde febrero, a pesar de que se han aprobado normas impulsadas por ellas. Yolanda Díaz si lo hizo la pasada semana tras no poder hacerlo desde abril.

Al ser preguntada por la ausencia de Belarra, se ha limitado a asegurar que "es por la organización de esta casa, el Gobierno es quien decide según la agenda política".

