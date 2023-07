Feijóo contrapone su "inexactitud" en pensiones con Sánchez: "No distingue la verdad de la mentira"

Entre otras cosas, la campaña electoral en España versa, en sus penúltimos compases, en torno a un debate casi filosófico de qué es la verdad y la mentira. Todo a raíz de una entrevista de Alberto Núñez Feijóo en TVE este lunes en la que afirmó reiteradamente que el Gobierno de Rajoy "siempre había revalorizado las pensiones".

Aunque el embrollo, realmente, parte de un matiz que añadió a esa frase: "Conforme al IPC". Este martes, el aspirante popular ha aceptado el error: "Yo no miento, y si digo algo que no es correcto no es fruto de la mentira sino de la inexactitud". En una entrevista en Espejo Público, ha admitido que "hubo años en los que las pensiones no se actualizaron conforme al IPC".

Dicho lo cual, Feijóo ha agregado: "He aceptado la inexactitud de forma inmediata, porque no me gusta que se instale la mentira; tenemos que rectificar". Después, ha contrapuesto su sonoro desliz, que el PSOE ha convertido en eje de campaña, con la palabra de su adversario, Pedro Sánchez: "En mi opinión, no distingue la verdad de la mentira".

[El PP da por hecho que negociará sus "nuevos pactos de la Moncloa" con un PSOE sin Pedro Sánchez]

Una vez dado por enterrado el entuerto, el líder de los populares ha vuelto a clamar por la veracidad en política durante otro momento de su aparición televisiva: "Un buen dirigente tiene que decir la verdad a la gente". En ese sentido, ha reivindicado la importancia de la "trazabilidad".

Preguntado por su principal baza frente al presidente del Gobierno, Feijóo ha elogiado especialmente una: "Llevo 30 años dedicado a la gestión de las cosas públicas". En cambio, ha recordado que Sánchez "sólo ha sido concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid" antes de llegar a la Moncloa.

El cambio de Gobierno que los españoles reclaman es posible si unimos el voto en el @ppopular.



España puede tener un Gobierno fuerte y estable para hacer las reformas necesarias sin bloqueos, con diálogo y buscando el consenso.#SomosLaSolución pic.twitter.com/aTiSTOibmR — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 18, 2023

Sobre la recta final de la campaña y el resultado electoral, el aspirante popular ha dado por hecha la victoria de su partido: "Parece que va a sacar más escaños y más votos que el PSOE" y ha vuelto a insistir en la principal idea-fuerza que dejó en su entrevista con EL ESPAÑOL: "Llamaré al PSOE para que me facilite la investidura".

En ese sentido, ha vuelto a marcar distancias con Vox: "No tengo nada que ver con ese partido". Y ha criticado que la formación verde demuestra tener "intereses coincidentes" con el PSOE. "¿Qué haría el PSOE sin Vox, se quedaría sin campaña electoral?", se ha cuestionado antes de arrojar su teoría sobre el reparto de votos y el flaco favor que, en su opinión, hace Vox al PP en algunas circunscripciones.

"Mayoría muy potente"

Al margen de ello, Feijóo ha recordado, por enésima vez, que su principal obsesión es gobernar en solitario. Porque, a su juicio, "las coaliciones en este momento no son lo mejor para el país". Y para depender de Santiago Abascal, el candidato popular se ha vuelto a encomendar a una "mayoría muy potente".

Los principales dirigentes del PP creen que es posible llegar a los 165 escaños. De hecho, es la meta fijada por Génova para eludir cualquier tipo de coalición. Porque "ahora es más difícil la mayoría absoluta", ha reconocido Feijóo. Influyen muchos factores, como la presencia de otros partidos en el Congreso, como ERC o Bildu.

En cualquier caso, los populares siguen pensando que el escenario actual entraña ciertas similitudes con lo que sucedió en Andalucía hace un año. Así ha recalcado hoy Feijóo: "Si concentramos el voto todos los que quieren que el sanchismo y el independentismo dejen de gobernar, se puede conseguir una mayoría muy potente".

