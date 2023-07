Yolanda Díaz, sobre la ley del 'sí es sí': "Creo que se pudieron haber hecho mejor las cosas"

"La ley del 'sólo sí es sí' se discutió como todas las leyes en este Gobierno. Tuvo un respaldo muy amplio en el Congreso de los Diputados. Yo soy jurista, tengo mi opinión propia sobre esta norma y no voy a desvelar los debates internos pero sí creo que se pudieron haber hecho mejor las cosas", ha señalado Yolanda Díaz durante su entrevista con Ana Rosa Quintana en Telecinco.

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha destacado que a través de la plataforma Sumar, de la que es la principal impulsora, "hemos concitado un acuerdo muy grande y no tengo más que agradecimiento a las formaciones políticas".

"Hay muchas gentes que están y hay otras que no están. La señora Irene Montero, Juantxo Uralde, Alberto Garzón... Hay satisfacción en las formaciones políticas por formar parte de este proyecto", y así ha querido salir del paso para no profundizar en la polémica de por qué la ministra de Igualdad no está en su proyecto.

"Sumar es un movimiento ciudadano y tenemos un programa político que es ambicioso para nuestro país", ha asegurado.



Respecto a la situación de Cataluña, la vicepresidenta segunda ha vuelto a apostar por una mesa de diálogo. "La única herramienta es dialogar. Gracias al diálogo han cambiado mucho las cosas en Cataluña y está todo mucho mejor. ¿Usted cree que si gobierna Vox con el PP va a mejorar la relación con Cataluña en España?", ha preguntado de forma retórica a la entrevistadora.

Además, se ha mostrado partidaria de los indultos y cree que han contribuido a aliviar la situación. "Creo que la medida de los indultos está funcionando, la política no tiene que servir para incendiar las cosas. Hay que mirara para adelante y quiero que nuestro país tenga futuro. Y creo que vamos mejor", ha aseverado.

