De criticar sus lágrimas a llamarla "osada": la guerra entre Ana Rosa y Yolanda Díaz antes de su encuentro

Ana Rosa Quintana suma y sigue. Después de haber entrevistado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presentadora de televisión se enfrenta este jueves a la que será su tercera entrevista política de la semana. A menos de tres semanas para las elecciones generales del próximo 23-J, la periodista protagonizará en su programa un nuevo cara a cara político, en este caso con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Con su visita a 'El programa de Ana Rosa', la líder de 'Sumar' se une a la táctica de Pedro Sánchez de intentar acaparar los principales espacios de la televisión española con el fin de movilizar el voto de la izquierda. El líder del PSOE se enfrentó cara a cara a grandes periodistas como Carlos Alsina, el Gran Wyoming, Jordi Évole o incluso Pablo Motos. Pero lo cierto es que la actual ministra de Trabajo no se quedará atrás en este periodo de campaña electoral. A su aparición en espacios como 'El Objetivo' o 'El Intermedio', la gallega suma ahora su participación en el que ya se ha convertido en uno de los programas más visto de las mañanas: el de Ana Rosa Quintana.

La presentadora de televisión ya se ha convertido con sus opiniones y editoriales en una de las voces más críticas contra el actual Gobierno. Por ello, al igual que ocurrió con la visita de Pedro Sánchez a su programa, se espera que el cara a cara entre Yolanda Díaz y la periodista no sea nada fácil. De hecho, la presentadora de Telecinco no solo ha criticado al líder del PSOE, sino también las actuaciones de algunos de sus ministros, como es el caso de la propia Yolanda Díaz. Ahora, la ministra de Trabajo tendrá la oportunidad de contestar a los juicios y algunos dardos que Ana Rosa le ha lanzado a la gallega en los últimos meses.

Pedro Sánchez durante su visita a 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco.

Que la actualidad política es la principal protagonista de 'El programa de Ana Rosa' no es ninguna novedad. De hecho, desde que se anunció el pasado 29 de mayo el adelanto electoral al próximo 23 de julio, no había ninguna duda de que el espacio incrementaría los contenidos relacionados con la precampaña y la campaña. Lo que no sabía nadie era que tres de los cuatro principales líderes políticos acudirían al programa a enfrentarse cara a cara con la presentadora.

Unas entrevistas políticas que han provocado que, durante esta semana, el espacio liderado por Ana Rosa Quintana haya experimentado un incremento en el índice de sus audiencias. La entrevista con Pedro Sánchez firmó un 22,5 de share y 475.000 espectadores, según los datos de Kantar Media ofrecidos por las consultoras Dos30', Barlovento Comunicación y GECA. Además, el programa obtuvo su mejor cuota desde el 6 de febrero, al liderar la mañana con un 19,3% y 500.000 espectadores.

[Los 6 choques entre Ana Rosa y Sánchez: "¿El fin justifica los medios, como Maquiavelo?". "Depende"]

Habrá que esperar para saber si Yolanda Díaz consigue igualar los datos conseguidos por el actual presidente del Gobierno en cuanto a cuota de pantalla. Sin embargo, lo que sí se sabe ya es que la líder de 'Sumar' tendrá una oportunidad de oro para mostrar a los espectadores cuáles son las principales propuestas de su partido de cara al próximo 23-J. Y no solo eso, sino también cuáles serán las primeras decisiones que tomará en caso de convertirse en la primera presidenta del Gobierno de España.

Por el momento, se desconoce cuáles serán los temas que se tratarán durante la entrevista. Sin embargo, sí se puede intuir que los acuerdos con los partidos que se han unido a 'Sumar', los rifirrafes entre Yolanda Díaz, Irene Montero y otros miembros de Podemos y su última y polémica propuesta de conceder 20.000 euros a todos aquellos que cumplan 18 años serán algunos de los asuntos a los que la gallega tendrá que enfrentarse.

"Es muy osada"

Al igual que lo ha sido con el presidente del Gobierno, Ana Rosa Quintana también se ha mostrado muy crítica contra otros miembros del Ejecutivo, como es el caso de la propia Yolanda Díaz. De hecho, hace unos días, la presentadora respondía de forma tajante a unas acusaciones directas de la gallega a Alberto Núñez Feijóo.

Ana Rosa Quintana durante la emisión de su programa.

La vicepresidenta segunda del Gobierno cargaba contra el líder del PP asegurando que en España se habían registrado “22 millones de horas laborables más que en el mismo periodo del año anterior” y que Alberto Núñez Feijóo no conocía la realidad de su país. "No conoce la realidad fiscal de este país y no conoce la realidad financiera de este país. O lo hace por pura ignorancia o miente. Por tanto, insisto, el señor Núñez Feijóo no está preparado para ser presidente del Gobierno”, aseguraba.

Las palabras hicieron reaccionar a la presentadora de 'El programa de Ana Rosa', que no dudó en expresar su opinión ante las acusaciones de la líder de 'Sumar' al candidato por el Partido Popular. “Hombre, lo que es, es muy osada. Yo no sé si el señor Feijóo es el que más sabe de política fiscal, financiera o laboral, pero desde luego el currículum de Feijóo gestionando Correos, la Seguridad Social, que tiene a sus espaldas cuatro mayorías absolutas… ¡Hombre! Lo comparas con el currículum de Yolanda Díaz y hay una desproporción. Hay que ser muy osada, muy osada", añadía en riguroso directo.

"Muchísimos miembros de este gobierno no han trabajado en su vida"

Pero no ha sido la única vez que Ana Rosa Quintana no se ha mordido la lengua al contestar a Yolanda Díaz en directo. El pasado mes de febrero, la actual ministra de Trabajo lanzaba unas polémicas declaraciones con las que criticaba lo "barato" que salían los despidos improcedentes en España. "Hay tantos atentados a derechos fundamentales en los despidos improcedentes low cost, como cuando una empresa rejuvenece la plantilla dejando en la calle a empleados mayores, con indemnizaciones insuficientes para reparar el daño causado", añadía Díaz.

La líder de 'Sumar', Yolanda Díaz, durante un acto de su partido.

Unas palabras que tuvieron una reacción directa por parte de Ana Rosa Quintana, que no dudó en criticar las declaraciones de la líder de 'Sumar' durante la emisión de su programa. "¿Sabes lo que pasa? No hablo de nadie en concreto, pero muchísimos miembros de este gobierno no han trabajado en su vida, no han pagado un salario en su vida, no han creado un puesto de trabajo en su vida y no entienden lo que es la vida real y el funcionamiento", contestaba con dureza la presentadora.

"Quizás le anime a Tamames a sumar con ella"

Cada día, el editorial de 'El programa de Ana Rosa' gira en torno a un tema de actualidad diferente. Durante los meses de febrero y marzo, algunos de ellos se centraron en la moción de censura de Vox y la figura del político Ramón Tamames. "Es una moción sin emoción", decía la propia Ana Rosa. "Pocas incógnitas. Por ejemplo, el papel de Yolanda Díaz y las ministras de Podemos. Los cambios en el discurso del candidato, que ya se filtró a los medios. Conocemos el final y el argumento", aseguraba.

Unas frases que servían de anticipo para aprovechar la ocasión y lanzar un dardo directo a la líder de 'Sumar', instando con ironía a Ramón Tamames a ayudarla a "sumar" en el futuro. "Hace 44 años que dejó de ser diputado del Partido Comunista de España, pero el discurso reescrito de Tamames está más cercano a Izquierda Unida que a Vox con toda seguridad. Quizás le anime a sumar con ella el 2 de abril. No es el día de anunciación, sino Domingo de Ramos, jornada que se cubrirá de laureles y palmas de olivo para hacer un anuncio que nadie se esperaba", concluía la presentadora.

Este mismo jueves, a partir de las 09:15 horas, Yolanda Díaz tendrá la oportunidad de contestar a la presentadora y responder a algunas de las acusaciones que la periodista ha lanzado contra la gallega en los últimos meses. Y no solo eso, sino que su participación en 'El programa de Ana Rosa' se presenta como la oportunidad perfecta para que la líder de 'Sumar' zanje algunas de las polémicas que han surgido en las últimas semanas en torno sus propuestas de cara al 23-J.

Sigue los temas que te interesan