El peso de Andalucía si gana Feijóo: el PP espera doblar los escaños frente a Cataluña y País Vasco

Duplicar prácticamente los escaños conseguidos en las elecciones de 2019. Es el objetivo que se han marcado de manera oficiosa en el PP andaluz, que obtuvo 15 en los últimos comicios generales.

El fin, de manera más oficial, es colaborar desde este territorio a que "haya un cambio de gobierno en España" y también suplir las debilidades del partido en otras comunidades como Cataluña y País Vasco. En ambas regiones, las aspiraciones son más bajas.

Los más prudentes hablan de 25 escaños mínimo y los más optimistas de doblar esa quincena de diputados y ser de nuevo la fuerza ganadora. Saben que cuentan con el viento a favor tras la mayoría absoluta de Juanma Moreno y los buenos resultados del pasado 28-M.

Si lograran estas cifras el triunfo sería semejante al obtenido en 2011 con Mariano Rajoy como candidato, quien obtuvo la mayoría absoluta. En aquellos comicios, el Partido Popular ganó en todas las provincias, a excepción de Sevilla, y consiguió 33 de los 61 escaños con los que cuenta el territorio andaluz en el Congreso.

Tras 37 años de hegemonía socialista, Andalucía se ha convertido por primera vez en la historia en un gran bastión electoral para el PP nacional y en Génova son conscientes de ello.

El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, estará este viernes, el primer día de la campaña, en Sevilla. Participará en un desayuno informativo en el hotel Alfonso XIII y será presentado por Juanma Moreno. La elección de la plaza y el lugar no es baladí. Es un acto de partido en el que se hará campaña sin soportar las altas temperaturas previstas en la capital andaluza este fin de semana.

Desde el PP andaluz no suelen compartir el pronóstico del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Félix Tezanos, pero en este caso sí coincide con las previsiones más optimistas del PP andaluz.

Les otorga la victoria como primera fuerza en las provincias andaluzas y su cifra de escaños oscilaría en la horquilla entre los 27 y 28 escaños, el doble de los diputados obtenidos en 2019.

De manera oficial en el PP andaluz no cuantifican objetivos ni valoran esta encuesta. Al contrario, muestran sus reservas ante tanto triunfalismo. En conversación con este periódico, el secretario general, Antonio Repullo, insiste en que el objetivo es ayudar a que "haya un cambio de gobierno en España. Los andaluces están cansados de un ejecutivo que no es cercano y que no está en los problemas reales".

A su juicio, el cambio sociológico que se ha producido en Andalucía brindará una oportunidad al respecto. "El 28-M fuimos capaces de trasladar un mensaje de que el PP es un partido útil, cercano y que soluciona problemas y conseguimos un buen resultado".

Por tanto, el gran reto de esta campaña será trasladar ese mensaje. Además, se muestra convencido de que con Alberto Núñez Feijóo "España le devolverá a Andalucía todo lo que esta le aporta a la nación".

Sin embargo, se resiste a hablar de cifras concretas. Repullo sí lo hizo de cara al 28-M señalando una meta bastante alta: con el 8 de 8 -las ocho capitales más las ocho diputaciones-. No se equivocó en demasía, pero muchos creen que hablar de números exactos lo carga el diablo.

Él matiza esas palabras un mes después. "Lo que decía es que pocas veces hemos tenido esa posibilidad y teníamos que aprovecharlo seleccionando muy bien a los candidatos y eso hicimos".

Las altas temperaturas

Respecto a la próxima campaña, muy condicionada por las altas temperaturas, asegura que están siendo imaginativos. No obstante, cree que la militancia está muy movilizada porque perciben que los ciudadanos tienen ganas de cambio. Juanma Moreno tendrá una presencia muy activa.

También asegura que la misma parte de una premisa: "Se convoca en parte por el egoísmo personal de un dirigente y la gente tomará nota de un presidente que sólo piensa en titulares y en su marca personal". Por ejemplo, en Andalucía está prohibido convocar elecciones en julio y agosto. "Con eso se ve lo poco que valora a los españoles".

[Sánchez asegura que va a ganar pero muchos de sus movimientos se orientan a preparar la derrota]

En cualquier caso, tras tres comicios electorales prácticamente seguidos echarán el resto. Son conscientes de que la principal batalla electoral se libra en Andalucía, al ser la comunidad que más diputados aporta al Congreso: 61 de 350.

También por el peso que pueden tener dirigentes andaluces en el futuro gobierno si ganara Feijóo. Los exconsejeros de Juanma Moreno de Hacienda y de Presidencia, Juan Bravo o Elías Bendodo, forman parte de la cúpula de Génova y entran en las quinielas ministeriales. Desde el PP andaluz insisten que hasta después del 23-J no se va a saber.

