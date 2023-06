Pedro Sánchez: "La propuesta de Feijóo y Abascal es derogar y la del PSOE, avanzar"

El líder del PSOE y candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, ha planteado la disyuntiva a la que se enfrenta España el próximo 23-J asegurando que "tenemos que elegir entre dos proyectos: el de la España progresista sintetizada en el verbo hacer y el que tenemos enfrente que se sintetiza en el verbo deshacer, deconstruir".

Sánchez ha hecho referencia a lo ocurrido tras el 28-M asegurando que "hemos visto en municipios de España como el día después de las elecciones se han creado zonas libres de LGTBI" o cómo se han creado "consejerías de familia para sustituir las de Igualdad como si fuese antitético igualdad y familia".

También ha tenido palabras para los 'negacionisitas' diciendo que "estamos viendo en las instituciones a negacionistas que no se vacunaron y pusieron a todo el mundo en peligro teninedo el remiedio con la vacuna".

El presidente del Gobierno continúa con los actos de precampaña y después de acudir a Dos Hermanas (Sevilla) la semana pasada, esta semana ha viajado hasta Tenerife para realizar un mitin junto con Ángel Víctor Torres líder socialista en las Islas Canarias y con Héctor Gómez, ministro de Industria, Comercio y Turismo.

En el mitin de este sábado, Sánchez ha bromeado con el lugar de celebración, un pabellón de lucha canaria "donde es la primera vez que celebro un mitin" y ha querido comparar el trabajo que realizan los luchadores con la actitud del PSOE ante las elecciones generales: "lealtad, compañerismo, solidaridad, juego limpio y a ganar las elecciones".

Los acuerdos entre Feijóo y Abascal, asegura Sánchez que son "un puente que creíamos superado" y ha reprochado al líder del PP que "justifique lo injustificable" después de que Feijóo declarase que existió un 'divorcio duro' entre Carlos Flores, el líder de Vox en Valencia, y su mujer, "no se puede decir que hay divorcios duros y blandos porque la violencia machista es injustificable siempre", ha declarado el líder socialista ante la militancia. Además, ha dicho que el Gobierno trabaja por construir "una España en la que las mujeres crecen libres, iguales y seguras".

Para Sánchez la política llevada a cabo estos cinco años, son "datos incontestables frenta a un proyecto de derogación". Porque para el presidente del Gobierno, "a los que le importe la economía doméstica y la nacional, hay que decirles que 'va como una moto'" para sentenciar que esos datos a las derechas no le gustan porque "la derecha decía que la mejor politica social es crear empleo y este Gobierno ha creado empleo". Por esto, Sánchez cree que la derecha "no puede hablar de esto".

"No pueden hablar del Salario Mínimo Interprofesional, del Ingreso Mínimo Vital, de los impuestos a las entidades energéticas ni de robustecer la atención médica. A todo han votado que no o se han abstenido", clamaba Sánchez entre gritos y aplausos de 'Presidente, presidente'.

El líder del PSOE tiene claro que la estrategia de la derecha "es hablar de todo pero no de esto. Están a derogar el Sanchismo" que Sánchez ha definido como la derogación de "un plan economico claro y de progreso social".

Ante el lema planteado por el PP de 'Sánchez o España', el candidato socialista ha querido plantear la cuestión de qué pasaría si él sugiera la misma fórmula pero con "Feijóo o la felicidad o Feijóo o el Planeta Tierra". Sánchez ha querido comparar este lema que para él no es nuevo porque "es similiar al Patria o Muerte o al lema 'trumpista' Socialismo o Estados Unidos. ¿Quiere decir que somos la antiespaña?"

Ante esta pregunta, Sánchez ha querido reivindicar las siglas del PSOE asegurando que "el único partido que lleva la E de España es el nuestro" y ha querido recordar a Pedro Zerolo, histórico líder socialista y activista por los derechos LGTBI "la diferencia entre ellos y nosotros es que ambos defendemos España, pero nosotros queremos una en la que quepamos todos".

Sobre los insultos y el 'sanchismo', ha asegurado que ya "le pasó a Felipe y a Zapatero. Elevar el nivel de insultos, para no hablar de lo que ha hecho el Gobierno".

"Nosotros, defendemos una España con sus mejores virtudes, sus mejores propósitos y ser solidarios ante la población migrante o con las generaciones futuras" y ha pedido "no subestimar el poder del voto ni su acción transformadora".

También ha vuelto a pedir a Feijóo que debata: "menos excusas y más debate. Menos mentiras y más debate". Para terminar insistiendo que "ya habeis visto la propuesto de Feijóo y Abascal, derogar y la nuestra es avanzar".

Cuatro años más

Pedro Sánchez ha pedido el voto para continuar en La Moncloa cuatro años más porque "quiero una españa que sea referencia en Europa, que lidere el proyecto europeo, no que lo cuestione".

El líder del PSOE, a la pregunta de qué ha hecho el Gobierno en estos cinco años respondería que "trabajar, trabajar y trabajar" en un momento que "no ha sido fácil" con un volcán, una pandemia, y una guerra. Pero cree que las "transformaciones logradas" permitirán al país lograr un mejor futuro.

Sánchez cree que "todas las batallas han merecido la pena" porque han sacado adelante "200 leyes, el IMV, la ley de FP, la de muerte digna".

"Quiero gobernar cuatro años más, para consolidar todos estos avances, culminarlos y no retroceder. Pedimos y buscamos la reelección para que España no retroceda como quieren Feijóo y Abascal, para eso pedimos la confianza" del electorado ha pedido Sánchez.

"Estamos contruyendo la España que merecen nuestros hijos y la que soñaron nuestros padres y abuelos. Una España en la que los jovenes puedan prosperar no por el tamaño del bolsillo de sus familia si no en la que no haya trabas y avance por el talento de la sociedad" por eso, ha insistido en que necesita la confianza de los españoles.

