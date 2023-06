El PSOE lleva en la lista del Congreso a una condenada por conducir ebria: "Fue en mi vida privada"

Ana María González, alcaldesa de Llaurí condenada por conducir ebria en abril de 2021, va la séptima en la lista del PSOE por Valencia al Congreso de los Diputados. El partido, lejos de ver en lo ocurrido un inconveniente, la ha elegido para representar a los socialistas en la Cámara Baja. Y ella, preguntada al respecto por EL ESPAÑOL, subraya que ya pagó por su delito. "Fue en mi vida privada", se excusa.

La presencia en la lista de la dirigente, que el pasado 28 de mayo revalidó su mayoría absoluta en el Llaurí (municipio valenciano de un millar de habitantes), fue propuesta por la dirección provincial del PSPV-PSOE, y después validada por los organismos autonómicos y nacionales del partido.

González se muestra molesta al ser preguntada por su incidente al volante. "Ya expliqué lo que tenía que explicar y no lo voy a volver a hacer. Tengo una vida privada, y esto fue en mi vida privada", subrayó.

Lo que explicó en 2021 fue que la Policía Local de Valencia la sometió a un control de alcoholemia cuando abandonaba La Marina, una de las zonas de ocio más populares de la ciudad. Ocurrió alrededor de las 18.00 horas, momento en que cerraba entonces la hostelería debido a las restricciones de la Covid-19.

"Lo que me pasó podría pasarle a todos, pero eso no es excusa. Y como cargo público, creo que hay que pedir perdón. Soy una mujer responsable, pero cuando se comete un error, aunque sea un error totalmente involuntario, hay que reconocerlo y asumirlo. Creo que fue una muy mala decisión y estoy profundamente arrepentida. Sé que no volverá a suceder", dijo.

Cerveza y vino

Se expresó así a través de sus redes sociales, y aseguró que había quedado con unos amigos para comer, que se tomó dos cervezas y no más de dos vasos de vino.

La alcaldesa de Llaurí fue condenada al pago de una multa de 960 euros y a ocho meses de retirada del permiso de conducir, ya que dio una tasa de alcohol superior a los 0,6 miligramos. Por ello, los agentes abrieron diligencias penales y procedieron a su detención.

Su caso fue sometido a un juicio rápido en el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia, el que se encontraba en funciones de guardia de incidencias.

Ana María González aceptó las penas solicitadas por la Fiscalía por la comisión de un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, según informó entonces el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Ana María González, junto a Ximo Puig. EE

Su caso se ha puesto ahora más de relieve si cabe por las denuncias desde las filas socialistas al líder de Vox en Valencia, Carlos Flores, condenado en 2002 por maltrato a su exmujer.

En partido, sin embargo, subrayan que son condenas "diametralmente distintas", debido a que la del líder de Vox, al que el PP ha conseguido apartar del Gobierno valenciano, "choca frontalmente con el feminismo, un valor esencial para la construcción de las sociedades modernas".

También destacan que Llaurí, su municipio, "no la ha castigado en las urnas". Logró la mayoría absoluta en el pequeño municipio al lograr 5 concejales frente a los 3 del PP y 1 que obtuvo Compromís.

