Por qué los testigos de Jehová no pueden votar a ningún partido en las elecciones del 28-M

El próximo 28 de mayo por fin llegan las elecciones autonómicas y municipales, uno de los eventos más significativos de la agenda política nacional de este año. Son 12 las comunidades que se enfrentan a un posible cambio de mandato presidencial y en las que cada uno de sus ciudadanos mayores de edad se desplazarán a las urnas para elegir a su candidato favorito y futuro representante.

Esas localidades son Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y Región de Murcia. También se suman Ceuta y Melilla. Más de 36 millones de personas están llamadas a votar. Las urnas se abrirán a las 9:00 y se cerrarán a las 20:00 horas.

Sin embargo, son muchas las personas que, pese a tener derecho de sufragio, no acudirán a los colegios electorales por decisión propia. Son los testigos de Jehová.

Los testigos de Jehová son los seguidores cristianos que predican alrededor de todo el mundo la palabra de Dios. Uno puede encontrarse con ellos por las calles o llamando a la puerta de su propia casa. En España son más de 120.000. Ninguno de ellos va a votar en las elecciones del 28-M.

¿Por qué no pueden votar los testigos de Jehová?

Los testigos de Jehová justifican su rechazo al voto por motivos religiosos y se basan en la Biblia para no involucrarse en la vida política. De ahí su razón por la que no votan a ningún partido ni se presentan a ninguna candidatura electoral. Ellos fundamentan su decisión en los siguientes puntos:

— Ser neutral significa no apoyar ningún partido político (Juan 6:15).

— En la página web oficial de los testigos de Jehová aseguran: "Le debemos lealtad al Reino de Dios, el gobierno al que se refirió Jesús al decir: 'Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada' (Mateo 24:14). Puesto que representamos al Reino de Dios, nos mantenemos neutrales en cuestiones políticas en todos los países, incluso en el que vivimos. De hecho, tenemos la comisión de proclamar la venida de ese reino (2 Corintios 5:20; Efesios 6:20)".

— Poder mantenerse alejado de la esfera política les permite "hablar con libertad sobre el mensaje del Reino con personas de cualquier ideología". Con este pensamiento, pretenden reflejar que el único gobierno "que solucionará los problemas del mundo" es "el Reino de Dios".

— Si alguno de sus seguidores se involucran en las elecciones, este rompería "la unidad de nuestra hermandad internacional".

En este sentido, y aunque se abstengan a votar, los testigos de Jehová "respetamos la autoridad de los que gobiernan" y no alteran "el desarrollo de las elecciones", ni tampoco "interferimos si alguien decide votar.".

¿En qué consiste la abstención?

La abstención consiste en el derecho de un individuo a no votar. Según el artículo quinto del capítulo I de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, "nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho de sufragio".

Sin embargo, hay que diferenciar el voto en blanco y la abstención. El voto en blanco se basa en no incluir el nombre de ningún candidato o partido en ninguna papeleta electoral, aunque no hacerlo beneficia a los partidos mayoritarios. Por otro lado, la abstención no afecta a los resultados de las elecciones, ya que no se presenta en los colegios electorales ningún sobre ni papeleta, ni decide acudir a votar.

Elecciones generales de 2023

Este año también va a haber elecciones generales en España, aunque todavía no hay una fecha concreta, se prevé que sea para finales de 2023. La fecha límite es el 10 de diciembre.

Así, casi todos los españoles tendrán que acudir a las urnas hasta tres veces, para las municipales, las autonómicas y las generales.

