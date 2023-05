Feijóo exige a Sánchez que abra "una investigación interna" tras la sucesión de escándalos en el PSOE

Los dirigentes del Partido Popular se muestran "perplejos" y "sorprendidos" por las consecutivas "denuncias que se están produciendo en muchos lugares de España" en las últimas horas y que afectan de lleno al PSOE. Así lo ha manifestado en la tarde de este jueves Alberto Núñez Feijóo.

Desde un mitin en la ciudad de Murcia, el líder de los populares ha exigido a Pedro Sánchez que abra "una investigación interna" en el PSOE andaluz tras el escándalo por la compra de votos en Mojácar y la investigación que pesa sobre el secretario de organización del partido, Noel López, implicado en el secuestro a una concejal en un pueblo de Granada.

"¡Necesitamos explicaciones ya!", ha proclamado Feijóo. Al respecto, ha insistido: "Hay una persona que tiene responsabilidad política y pública y le corresponde pronunciarse". Después, mencionando de forma directa a Pedro Sánchez, ha agregado: "Máxima responsabilidad del presidente del Gobierno, que la ejerza y que explique lo que está pasando".

Por otro lado, el jefe de la oposición ha subrayado que su partido "mantiene absoluta confianza en el sistema democrático de España". Es más, en este contexto, ha expresado que hay "más razones para votar de forma contundente en la urna y demostrar que la democracia española no se compra y que los votos no se compran ni se alquilan".

"Tenemos que reiterar nuestro compromiso con la democracia. Nuestra confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para detectar cualquier conducta irregular. Confianza ciega en nuestro sistema electoral. También pedimos responsabilidad, porque lo primero que debe de hacer un partido político y su primer militante es asumir la gravedad de los hechos, dar las explicaciones oportunas y tomar las decisiones correspondientes", ha remarcado Feijóo.

En ese sentido, ha lamentado que el PSOE "no está haciendo" lo propio. Y ha recordado: "Cuando Bildu metió a 43 terroristas en sus listas, estuvieron tres días sin hablar de los hechos. Ahora, ante hechos gravísimos que afectan directamente no sólo a un concejal, si no a cargos muy importantes del PSOE, necesitamos que el presidente no desaparezca, asuma la responsabilidad, aclare lo que está ocurriendo y tome las decisiones que correspondan".

