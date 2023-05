Podemos arranca el 28-M atribuyéndose los logros del Gobierno: "El PSOE nos llamaba demagogos"

Un arranque de campaña agresivo, horas antes de que la Junta Electoral dé luz verde al oficial, y una pegada de carteles por los barrios de Madrid. Así ha entrado Podemos en modo 28-M, con Ione Belarra arropando a sus candidatos en una comunidad donde se juegan la entrada tanto en la Asamblea como en el Ayuntamiento. Con la ministra de maestra de ceremonias, el argumentario ha sido claro: atribuirse los logros del Gobierno, atacar a sus competidores y movilizar el voto contra el PP.

"Todo lo que nos dijeron que no podíamos hacer, que no había seguridad jurídica, que Europa no nos dejaba… todo esto lo hemos hecho", reivindicó la secretaria general de los morados, en referencia a la subida de los salarios, la Ley de Vivienda, los topes a la luz y las leyes feministas. "El PSOE nos decía que era demagogia", indicó.

El lugar escogido fue la Plaza de la Asociación de Orcasitas (Madrid). Ahí estaban la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, los candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento y un par de representantes regionales de Izquierda Unida y Alianza Verde. No así la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que se encontraba a 420 kilómetros, en Asturias, pidiendo el voto por la candidatura que se enfrenta a los morados en las elecciones autonómicas (IU y Más Asturies).

[Yolanda Díaz y Belarra harán campaña por separado: no coincidirán en ningún acto del 28-M]

"Damos inicio a la campaña electoral en el barrio de Orcasitas porque es precisamente en Orcasitas donde empecé como abogada a defender la justicia social", aseguró Alejandra Jacinto, candidata a la Comunidad de Madrid. "Estamos en el lado correcto de la historia. Os convocamos a ese desahucio el 28 de mayo para sacar a Ayuso de la Comunidad de Madrid", proclamó.

Junto al candidato a la Alcaldía, Roberto Sotomayor, Jacinto representa La llave para Madrid —así se llama el lema de campaña—, en referencia a que el hecho de que ambos entren en sus respectivas cámaras sería clave para el resultado de la izquierda. En la actualidad, el CIS les sitúa ligeramente por encima del umbral del 5%, aunque las encuestas internas son aún más optimistas.

"El CIS viene a confirmar lo que se está respirando en muchos barrios: si Podemos-IU-AV entran con fuerza en el Ayuntamiento de Madrid, Almeida sale. Y yo me voy a dejar la piel para que esto sea una realidad. Estamos muy cerca de conseguir que Madrid tenga un gobierno progresista. Cada día es una final de 1.500 y el 28-M esa voluntad de los barrios se va a convertir en ley", expresaba Sotomayor.

La clave de la campaña está clara para ambos: contra todos. Si en un momento Belarra arrancaba que "la derecha política, judicial y mediática no es democrática", al siguiente achacaba a su socio de Gobierno el querer atribuirse "los avances de Podemos". "En esta campaña todos los partidos van a hacer muchas promesas, van a decir cosas muy parecidas: la diferencia es que este, el nuestro, es un espacio político que cumple lo que promete", espoleó la ministra.

En contraste con el carácter más amable que plantean sus rivales del espacio político, como Más Madrid, la campaña de Podemos ha puesto toda la carne en el asador. En el programa electoral del partido ya aparecen consignas como 'Que paguen los ricos' o 'Hay que auditar la corrupción del PP', entre muchos otros eslóganes que los candidatos repitieron este jueves.

Madrid es, junto con Valencia, la plaza clave de las elecciones autonómicas para los morados, que empezarán y terminarán la campaña en ambas paradas.

