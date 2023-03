El anzuelo de Yolanda Díaz: "Voy a tomar una de las decisiones más importantes de mi vida"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha querido dejar un anzuelo importante en su acto de escucha de su plataforma Sumar en Sevilla. "En esos días voy a tomar una de las decisiones más importantes de mi vida", ha dicho al final del acto dejando a un abarrotado público con la intriga.

No obstante, ha dejado pistas. Con esta decisión contribuirá a su país y dará esperanza a todo aquel que no puede hacer la compra o que no puede pagar la hipoteca por la subida de los tipos de interés. En definitiva, una decisión para demostrar que "es posible mejorar".

Entre líneas se podía leer que estaba hablando de la presentación de su legislatura, previsiblemente antes del 1 de abril. Ese día está prevista la celebración del Consejo Ciudadano Estatal.

Con este paso adelante, Díaz asume el desafío de reconfigurar el espacio a la izquierda del PSOE para aglutinar al mayor número posible de partidos, incluido Podemos.

Sin embargo, hay muchas dudas de que finalmente esta formación vaya a estar integrado en la futura candidatura que encabece Yolanda Díaz, pese a las llamadas públicas y retóricas a la unidad. Están a la espera de conocer los detalles. En cambio, a los socialistas les va la vida en el futuro de ese espacio de la izquierda para poder sumar frente a PP y Vox.

En el equipo de Sumar ya están casi integrados con conversaciones muy avanzadas Izquierda Unida, Más País (Íñigo Errejón), Compromís, los Comunes y otros grupos regionales. La posible integración de estos partidos irrita a Podemos, como les irritó este viernes que Díaz participara en un acto con Errejón, bestia negra de los morados.

La ministra ha recalado este domingo en Andalucía con el fin de seguir sumando adeptos a su plataforma Sumar. También con el objetivo de movilizar al electorado de cara a las próximas citas municipales, autonómicas y generales.

En este caso, la organización ha elegido, como representación de la sociedad civil, a profesionales del mundo de la educación, sanidad, del ecologismo y del arte como la directora de cine, activista de izquierdas y recién Medalla de Andalucía, Pilar Távora, quien se desmarcó hace unos meses de la estrategia de la excoordinadora de Podemos, Teresa Rodríguez.

Andalucía es, junto a Canarias, la única comunidad autónoma por la que Díaz aún no había pasado en el marco de su proceso de escucha y lo ha hecho una vez que se han calmado las aguas en la coalición de izquierdas Por Andalucía.

Podemos se quedó fuera al llegar tarde al registro de cara a las autonómicas andaluzas, pero ahora el próximo 28 de mayo en la mayoría de los ayuntamientos concurrirán bajo el mismo paraguas. Más País, en cambio, sumará en algunos acuerdos como Sevilla, pero se ha salido en otras capitales.

Críticas al PP y Vox

Durante su intervención, Yolanda Díaz ha defendido las políticas de su Ministerio puestas en marcha para mejorar la vida de la gente, tales como la reforma laboral o el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, pero también ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y contra la moción de cesura de Vox.

Sobre lo último, ha asegurado que detrás de la moción no hay "programa político" ni ideas, sino que sólo tiene como objetivo echar al actual Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos, lo que supone "deteriorar la democracia".

Con ironía y risas, cree que "más allá de la capacidad de innovación del candidato", el objetivo no es presentar un programa de gobierno, sino que el único objetivo "es que nos vayamos del Gobierno de España". "Esto no es ninguna broma, en términos democráticos es bastante serio", según ha apuntado.

En cualquier caso, ha insistido en que el Partido Popular "no necesita a Vox": "Feijóo no necesita a Vox y (Juanma) Moreno tampoco para privatizar la sanidad andaluza". "Estamos viendo a un PP que no sólo no tiene propuestas políticas, sino que combate lo que hacemos" y con esta postura, a su juicio, los populares se colocan al "margen de la Constitución", con su rechazo al acuerdo sobre las pensiones.

Por último, también se ha referido a la situación del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Ha reconocido que piensan de manera diferente y hay diferentes posiciones, pero ha instado a los ciudadanos a defender las medidas que se están aprobando, como la del salario mínimo o las pensiones. "Salid a la calle", ha pedido.







