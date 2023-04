Podemos expedienta a la ganadora de las primarias en Asturias días después de apoyar a Yolanda Díaz

La candidata de Podemos a la presidencia del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, se ganó el puesto tras ganar las primarias internas, pero tiene la incómoda reputación de apoyar a Yolanda Díaz y de ser crítica con Ione Belarra, secretaria general del partido. Ahora, la cabeza de lista asegura que están intentando purgarla mediante un "expediente de expulsión".

A menos de dos meses para las elecciones del 28 de mayo, la aspirante carga directamente contra el discurso de la cúpula del partido, que exige primarias abiertas a Yolanda Díaz pero "desprecia" a una candidata –ella– elegida mediante este mismo procedimiento.

Tomé acusa a la dirección de organizar "una cacería" contra el sector crítico cercano al ex secretario general asturiano, Daniel Ripa, que fue expulsado de la formación. También mostró públicamente su apoyo a Sumar, aunque no acudió al mitin de presentación de Yolanda Díaz.

El expediente contra ella, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, es en realidad una investigación del Comité de Seguridad y Salud Laboral, que se le abrió a Tomé tras recibir una denuncia por acoso laboral.

La denuncian Olaya Suárez, secretaria de Organización, y Alba González, que es quien perdió las primarias contra Covadonga Tomé.

Podemos niega cualquier tipo de persecución y se escuda en que este órgano actúa de manera independiente de la dirección del partido, como ocurre "en cualquier empresa". Argumenta también que el expediente no menciona en ningún momento que se vaya a expulsar a la candidata, algo que ha podido comprobar este periódico.

González y Suárez, que son quienes controlan Podemos en Asturias junto a la diputada Sofía Castañón, acusan a Tomé de haberlas difamado y atacado agresivamente para emanciparse de ellas.

Además de a Covadonga Tomé, la denuncia se amplía a Xune Elipe, su número dos en las listas; Jara Cosculluela, exsecretaria de Feminismos; y Rubén Rosón, concejal de Somos Oviedo. También se menciona en varias ocasiones al exlíder Daniel Ripa, aunque el comité admite no tener capacidad para sancionarle "al haber sido expulsado".

"Me han ninguneado, no me invitaron a la Universidad de Otoño, no me han invitado a la Fiesta de Primavera, no me mencionan en redes sociales y no han hecho una sola visita a Asturias. Todo esto empezó mucho antes de Sumar", se defiende Tomé en conversación con este diario.

La candidata recibió el expediente el pasado jueves, pero debido a la alarma de los incendios no comprobó el correo hasta el lunes por la noche. En él, el Comité de Seguridad y Salud Laboral le advertía de que tenía cinco días para presentar alegaciones contra la denuncia. La fecha límite acababa este martes.

"Nunca he sido trabajadora de Podemos, lo que provoca absoluta contrariedad el hecho de que se aperture un expediente en materia laboral contra mí", replica la candidata en su alegato, en el que pide "el inmediato archivo" del documento. "Pretende subvertir los resultados de las elecciones [primarias] en Podemos Asturias expulsando de la lista a los elegidos", añade.

La dirección de Podemos niega estos hechos y argumenta que la candidatura de Tomé lleva "desconectada" desde el inicio. Además, atribuyen a la aspirante cierto oportunismo sobre el momento elegido para airear sus críticas, esperando a una situación de debilidad justo después del acto de Yolanda Díaz en Madrid. La cúpula morada le dio plantón por no aceptar primarias abiertas a la hora de conformar Sumar.

"Me siento tan triste como indignada y me sorprende que Ione Belarra defienda vehementemente las primarias en Sumar mientras desprecia los resultados de Asturias y con eso desprecia a todos los militantes que me respaldaron", critica Tomé.

