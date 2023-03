Yolanda Díaz y Podemos siguen sin acuerdo tras 5 reuniones, a una semana de presentar Sumar

A una semana del acto de presentación de Sumar, la plataforma electoral de Yolanda Díaz, sigue sin haber acuerdo para que Podemos esté representada en el evento y, obviamente, para que puedan concurrir juntos a las elecciones generales previstas para diciembre.

Según fuentes de la negociación, ya se han celebrado al menos cinco reuniones "secretas" desde el mes de enero entre los respectivos equipos encabezados por Lilith Verstrynge, secretaria de Estado para la Agenda 2030 y secretaria de organización de Podemos, y Josep Vendrell, jefe de Gabinete de Yolanda Díaz. La última se produjo este pasado viernes, 24 de marzo.

Hasta el momento no ha habido acuerdo, pero tienen previsto intensificar en los próximos días los contactos, justo hasta el mismo día de la presentación. La distancia se mantiene en la exigencia de Podemos para dar forma de coalición al proyecto y someter a primarias la candidatura. El partido que encabeza Ione Belarra mantiene que no irá al acto del próximo domingo si antes no se cierra ese acuerdo, aunque se aplace la formalización del acuerdo.

Vendrell sí ha logrado ya que se unan al proyecto Izquierda Unida, Más País, Compromís, Comunes y CHA, entre otros partidos. El acuerdo entre ellos es posponer a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo los detalles como la forma de integración, elaboración de listas o mecanismo de primarias.

Según fuentes de estas formaciones, desde el principio quedó claro este extremo, entre otras cosas porque no tendría sentido formalizar un acuerdo entre partidos que luego han de enfrentarse en las urnas en ayuntamientos y comunidades, por ejemplo en Madrid, donde compiten Más Madrid y Podemos. Esta posición es inamovible para esos partidos.

Desmarcarse del PSOE

Esta posición la trasladó el representante de Sumar a Podemos desde la primera reunión en enero. A partir de ahí sí hay algunas discrepancias en las versiones, porque miembros de Podemos explican que también mantuvieron desde el principio la exigencia de primarias, mientras que la otra parte asegura que lo plantearon posteriormente.

No ha facilitado el acuerdo el espaldarazo de Sánchez a Yolanda Díaz en el debate sobre la moción de censura de Vox. Más bien al contrario porque, por ejemplo, diputados de Podemos explican que la que trascendió es la de una opción política supeditada al PSOE, casi como una "marca blanca" de los socialistas que desvirtúa por completo lo que ha sido siempre Podemos en sus diferentes etapas.

En su opinión, ir a las elecciones sin desmarcarse o diferenciarse del PSOE es un error estratégico grave. Para Sumar, por contra, es importante que la futura candidatura acuda a las elecciones poniendo en valor los logros de la legislatura y proponiendo la continuidad en una nueva legislatura.

Para el PSOE, la idea es plantear las elecciones como una pugna entre dos bloques: el de PP y Vox y el de PSOE y Sumar.

La versión de Moncloa es mantener el respaldo y ayuda a Yolanda Díaz, con la de idea de favorecer "un proyecto unido, que sea atractivo, en el espacio político de Sumar". Añaden que "es bueno que haya dos fuerzas políticas progresistas que se están entendiendo en el Gobierno y que se van a seguir entendiendo".

Dirigentes del PSOE temen que ese conflicto a su izquierda se traduzca en las próximas semanas en el intento de Podemos de diferenciarse y, de nuevo, abrir una brecha en el Gobierno de coalición. Por ejemplo, a propósito de la ley del sólo sí es sí y de la Ley de Vivienda, las dos principales normas que por diferentes razones no han sido acordadas aún entre los dos socios de la coalición.

Por eso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado orden de intentar cerrar un acuerdo sobre la Ley de Vivienda que se tramita en el Congreso. Las negociaciones se retomarán después de Semana Santa. Fuentes de Moncloa aseguran que ese acuerdo "está más cerca" y aseguran que "aún quedan flecos".

Sobre la ley del sólo sí es sí la tramitación parlamentaria está en la fase de enmiendas parciales, sin acuerdo por el momento. Moncloa teme que vuelva la polémica pública y las acusaciones sobre la vuelta al "Código Penal de la Manada", entre otras.

