El PSOE tumbará la nueva reforma de la Ley Mordaza que ERC impulsa tras torpedear la del Gobierno

ERC ha anunciado este miércoles su intención de reactivar la reforma de la Ley Mordaza y confía tener el apoyo de Bildu y Unidas Podemos para sacarla adelante. Sin embargo, la hipotética proposición de ley de los independentistas catalanes nace prácticamente muerta: fuentes del PSOE aseguran que, salvo sorpresa, no la van a apoyar.

El Gobierno y sus socios de investidura estuvieron negociando durante más de tres años para reformar la Ley Mordaza impulsada por Mariano Rajoy en 2015. Pero este martes, en la Comisión de Interior que debía sacarla adelante, ERC y EH Bildu acabaron votando en contra de la reforma.

A pesar de que se había llegado a acuerdos transversales en varios puntos, los independentistas consideraban insalvable la postura de los socialistas en torno a las pelotas de goma, la desobediencia, las faltas de respeto a la autoridad y las devoluciones en caliente. Aseguraban que se trataba de una reforma light que no podían apoyar.

Ahora han anunciado que presentarán una nueva proposición de ley para reformarla y que en ella incluirán los numerosos acuerdos alcanzados por el PSOE con sus socios, pero también los cuatro puntos de desencuentro. Fuentes de ERC trasladan que contarán con el apoyo de Bildu, aunque los vascos aún no lo han querido hacer público, y esperan conseguir el de Unidas Podemos.

El respaldo de los morados llegará, creen, porque si bien es verdad que votaron junto al PSOE para sacar adelante el dictamen de la Comisión de Interior, las posturas de Unidas Podemos respecto a los cuatro puntos polémicos son más cercanas a las de ERC que a las de sus compañeros de coalición.

Aunque no estaba de acuerdo con algunas posturas defendidas por el PSOE, la dirección de Unidas Podemos decidió apostar por sacar adelante la ley para tener una reforma, aunque fuera parcial, mejor que ninguna.

La gran duda es si daría tiempo a tramitar desde cero la nueva proposición de ley que impulsa ERC. En caso de conseguir la admisión a trámite, las campañas electorales complican la agenda legislativa. No hay que olvidar que quedan menos de dos meses para las autonómicas y municipales de mayo y, una vez superadas, empieza la cuenta atrás para las generales de diciembre.

"La oportunidad no está perdida", insisten fuentes de ERC. "Esto no es como el último triple de un partido de baloncesto, hay tiempo", añaden. Y ponen como ejemplo la reforma exprés de los delitos de malversación y sedición a finales del año pasado. "Cuando hay voluntad, se puede", comentan.

El movimiento, sin embargo, tiene una clara lectura política. Más allá de reformar o no la Ley Mordaza, la proposición de ley vuelve a colocar la presión sobre el PSOE. Los independentistas catalanes buscan que esta vez sean los socialistas y no ellos los que voten en contra.

Fuentes del PSOE aseguran a este diario que no van a ceder en esos puntos polémicos, ya que la oportunidad de resolverlos pasó de largo al caer el dictamen en la Comisión de Interior. Interpretan que no tiene sentido presentar exactamente el mismo texto que decayó, pues el PSOE no va a cambiar su posición al respecto.

Además, aseguran que en ese movimiento se constata que ERC ha cometido un error al votar en contra. Creen que se trata de una estrategia para darle la vuelta al relato y en la que, en principio, los socialistas no tienen ninguna intención de participar.

