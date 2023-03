El PSOE negocia con Bildu y ERC 'in extremis' para no tramitar la reforma del 'sí es sí' sólo con Vox y PP

Los socialistas dan por perdida la posibilidad de acuerdo con Unidas Podemos en la votación que este martes tendrá lugar en el Congreso de los Diputados sobre la reforma de la Ley del sí es sí. Con Unidas Podemos, pero no con los demás.

"Está todo abierto, aún hay puentes de diálogo", asegura una fuente del PSOE. "No va a ser sólo con el PP", augura otra desde Moncloa, que dice que socios habituales como ERC o Bildu no darán a conocer su postura hasta el final "porque tienen que jugar su baza y no enseñar el banderín cuando faltan horas".

Este martes se vota en el Congreso la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PSOE para reformar el sólo sí es sí, que iniciará de esta forma su trámite parlamentario. Los socialistas cuentan, de momento, con los votos del PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria y con Vox, aunque los de Santiago Abascal aún no han desvelado si votarán a favor o se abstendrán.

Desde Podemos han elevado al máximo el tono contra su socio de coalición y han dicho que el PSOE votará "con antifeministas". La coportavoz de la formación, Alejandra Jacinto, acusó este lunes a los de Pedro Sánchez de perpetrar "una traición al movimiento feminista" y habló de la votación calificándola "la foto de la vergüenza".

Por eso los socialistas rebuscan entre los socios, para diluir el contenido simbólico. Tanto desde ERC como desde Bildu les trasladaron en el pasado la necesidad de una reforma. "Están incómodos, todos creen que hay que reformarla", aseguraba un alto cargo de Moncloa.

A esto se aferran ahora en el PSOE, aunque el problema es que los socios han supeditado su apoyo a la reforma a un acuerdo entre las dos ramas del Gobierno. Han dicho en público y en numerosas ocasiones que no se puede reformar la ley sin contar con el Ministerio de Igualdad, y eso es algo que todos dan por imposible.

Otra opción que pelean los socialistas es que, independientemente de lo que pase este martes, los socios acaben enmendando su proposición de ley. El trámite de este martes es el pistoletazo de salida parlamentario, y a partir de ahí los distintos grupos pueden hacer aportaciones para incluir modificaciones.

Los socialistas también están negociando esta posibilidad. De hecho, el propio Pedro Sánchez minimizó este sábado la votación de este martes diciendo que "sólo es la toma en consideración", dejando la puerta abierta a un debate futuro. Si consiguen que prosperen las enmiendas de los socios, la reforma no será sólo con la derecha y los socios apoyarían también el dictamen final.

Desautorizar a Irene Montero

Consigan o no los apoyos de sus socios, el PSOE seguirá adelante con la reforma. No sólo por el compromiso adquirido en público, sino también porque sus encuestas internas les trasladan cierto apoyo social. "La mayoría de la población ve con buenos ojos que arreglemos esto", aseguran desde Moncloa.

Cambiar la ley sin Unidas Podemos supondrá desautorizar a Irene Montero, de cuyo Ministerio de Igualdad parte la norma original. Ello tendrá lugar, como pronto, en abril, a las puertas de la campaña electoral y probablemente coincidiendo con una crisis de Gobierno para sustituir a Reyes Maroto y Carolina Darias.

A pesar de todos estos elementos y de la tensión en el seno del Ejecutivo por el sí es sí, todas las voces descartan que Sánchez vaya a expulsar a Montero. Tampoco podría, ya que Podemos decide a sus ministros, sin romper el Gobierno de coalición.

"Va a haber una votación distinta. Pero bueno", relativizan desde Moncloa. "La consecuencia no es una ruptura", apuntan taxativamente.

